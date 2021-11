Europam è una società che commercializza prodotti petroliferi, carburanti, lubrificanti, gas naturale ed energia elettrica, offrendo ai clienti anche servizi di efficienza energetica. Presente lungo il territorio nazionale con 250 distributori di carburante e depositi dislocati in varie province d'Italia, mette a disposizione della clientela diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, per ricevere assistenza e informazioni sulle offerte abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di Europam attraverso il numero verde

Europam risponde con il servizio clienti al numero verde 800.444.333, tramite email all'indirizzo info@europam.it e con gli sportelli informativi presenti in;

Liguria a Genova, Savona, Albenga (Savona) e Sarzana (La Spezia);

a Genova, Savona, Albenga (Savona) e Sarzana (La Spezia); Piemonte a Carignano (Torino), Viguzzolo (Alessandria), Asti, Chivasso (Torino) e Mondovì (Cuneo);

a Carignano (Torino), Viguzzolo (Alessandria), Asti, Chivasso (Torino) e Mondovì (Cuneo); Lombardia a Codevilla (Pavia), Stradella (Pavia), Sesto San Giovanni (Milano) e Vigevano (Pavia);

a Codevilla (Pavia), Stradella (Pavia), Sesto San Giovanni (Milano) e Vigevano (Pavia); Toscana a Pescia (Pistoia);

a Pescia (Pistoia); Emilia Romagna a Piacenza.

Il cliente può gestire le forniture di Europam in autonomia grazie all'app "Gas e Luce" scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play.

Basta un click e si può:

effettuare l'autolettura;

visualizzare i consumi in tempo reale;

visualizzare e scaricare le fatture;

visualizzare i dati, contratti e le pratiche amministrative.

L'impegno di Europam nel settore dell'energia

Europam ha sede a Genova e opera nel settore dell'energia con circa 250 impianti di proprietà dediti all'erogazione di carburanti e 12 depositi presenti nel nord Italia. Inoltre commercializza all'ingrosso e al consumo gas metano e prodotti petroliferi raffinati. Le offerte sono rivolte a utenti residenziali o condomini, aziendali e industriali.

Tra i servizi offerti c'è la gestione degli impianti termici sia per privati che per amministrazioni pubbliche, con l'individuazione delle soluzioni di intervento più adatte per ogni esigenza, prevedendo anche finanziamenti e ammortamento dell'impianto.

La fase di manutenzione degli impianti dispone anche delle verifiche di rendimento, del monitoraggio delle stato di funzionamento e la segnalazione dei guasti in tempo reale.

Europam attiva nel settore dell'efficientamento energetico

Europam, si legge sul sito, è anche attiva nel settore dell'efficientamento energetico e grazie al Superbonus 110% le riqualificazioni, a seconda dell'intervento, sono completamente rimborsabili.

Infatti questa agevolazione fiscale promuove gli interventi di riqualificazione energetica a costo zero, elevando al 110% delle spese l'aliquota di detrazione e facendo recuperare l'importo in cinque anni. È valido per tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 per interventi che permettono di migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio di almeno due classi energetiche.

Europam - spiega l’azienda - aiuta a migliorare l'efficienza energetica dello stabile attraverso il cappotto termico, il rinnovamento delle centrali termiche, la riqualificazione degli impianti e la sostituzione di infissi e serramenti. Gli interventi sono mirati anche a migliorare la risposta degli edifici in caso di eventi sismici, implementandone la sicurezza e la resistenza. La società si occupa anche dell'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il miglioramento dell'efficienza energetica permette un taglio sui consumi, accrescendo anche il valore dell'immobile.