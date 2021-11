Exergia è una società che opera nel Mercato Libero ed è impiegata nella commercializzazione delle forniture di luce e gas per le imprese. Si occupa di tutti i servizi, a partire dall'approvvigionamento fino alla consegna. Dispone anche di un servizio clienti dedicato, con cui si possono avere delle soluzioni personalizzate, anche riguardanti le offerte abbassa bollette.

Come contattare il servizio clienti di Exergia

Il team di Exergia risponde alla clientela attraverso il numero di telefono 0331.782.822 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base in base al proprio piano tariffario).

Qualsiasi comunicazione può essere inviata tramite email all'indirizzo customercare@exergia.it.

Il cliente può gestire la fornitura attraverso l'area clienti presente sul sito aziendale, basta fare login con le personali credenziali d'accesso. Sul sito è presente anche una sezione modulistica dove si possono scaricare i moduli per richiedere:

l'attivazione presa predisposta.

la disalimentazione punti di prelievo;

il servizio di addebito diretto in conto corrente;

lo spostamento punto di prelievo;

il subentro;

la verifica gruppo di misura;

la modifica contrattuale;

la modifica dei dati anagrafici;

un nuovo allacciamento;

la voltura;

l'applicazione dell'aliquota Iva 10& per uso industriale;

l'applicazione dell'aliquota Iva 10% per abitazioni e strutture collettive.

I moduli vanno compilati in ogni campo e spediti all'indirizzo email customercare@exergia.it.

Le soluzioni di Exergia per le imprese

Exergia è una società impiegata nel Mercato Libero e si occupa della commercializzazione di energia elettrica e gas naturale. Le soluzioni proposte vengono delineate in base alle esigenze energetiche del cliente. Per le aziende con consumi di energia elettrica superiori al 1.000.000 di kWh la società mette a disposizione un Key account manager per predisporre un'offerta personalizzata in base alle caratteristiche del processo produttivo e al profilo di consumo.

Per studiare un piano di risparmio si procede con l'analisi del processo energetico aziendale e per una gestione semplificata delle problematiche di rete mette a disposizione un'interfaccia con il distributore e la possibilità di utilizzare i servizi online predisposti sul sito di Exergia. Il Key account manager è a disposizione per qualsiasi esigenza e la fatturazione è mensile, con la possibilità di effettuare i pagamenti tramite addebito diretto o bonifico bancario.

Per le piccole e media imprese, le attività commerciali e i titolari di Partita Iva, Exergia offre diversi prodotti studiati per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, a partire dall'offerta a prezzo bloccato che consente di proteggersi da eventuali aumenti delle quotazioni dei combustibili. Quella a prezzo variabile, invece, segue le oscillazioni del Pun (Prezzo unico nazionale), con una tariffa sempre allineata al prezzo della Borsa elettrica italiana.

Le forniture di gas di Exergia

Per quanto riguarda le forniture di gas per le grandi imprese (con consumi superiori a 200.000 metri cubi di gas l'anno) Exergia mette a disposizione un Key account manager che possa elaborare un'offerta in base alle esigenze del cliente. Per essere contattati da un consulente energetico basta chiamare il numero verde 800.90.80.90.

Per le piccole e medie imprese, invece, c'è la possibilità di richiedere l'offerta a prezzo bloccato, dove la tariffa rimane la stessa per un periodo predefinito.