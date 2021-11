Fenix Energia è una società energetica multiservizi che opera sul mercato dal 1999, nata dalla fusione di varie realtà professionali si occupa sia della distribuzione di luce e gas per privati e imprese sia della compravendita di corrente elettrica. Ciò che caratterizza l'attività del Gruppo, oltre alle forniture di luce e gas, è l'attività di trading sul mercato dell'energia effettuata internamente, grazie allo sviluppo e realizzazione di infrastrutture hardware e software gestite direttamente dai professionisti dell'azienda. Fenix Energia - spiega l’azienda sul sito - è in grado di acquistare e proporre sul mercato interno corrente elettrica in veste di "grossista" e di general contractor: nel caso una società di gas volesse proporsi sul mercato anche come fornitore di corrente elettrica, può affidarsi a Fenix Energia per la rivendita come anche il privato che produce luce da fonti rinnovabili può immettere corrente nella rete grazie ai servizi di Fenix.

Numero verde Fenix Energia: come contattare l'assistenza clienti telefonicamente

Fenix Energia ha la sede a Faenza, in provincia di Ravenna, ed è possibile contattare l'assistenza in diversi modi. Sul sito aziendale non sono specificati particolari giorni e orari, si può contattare gli uffici digitando il numero 0546 22024 o inviando un fax in caso di invio documenti allo 0546 694339. La società mette anche a disposizione diversi metodi di contatto in caso di richieste scritte, c'è un indirizzo email per delucidazioni generiche all'indirizzo info@fenixenergia.it oppure recandosi sul sito ci sono i form da compilare per argomento. Grande spazio è riservato poi alla modulistica da scaricare come ad esempio i documenti per il cambio intestazione della fattura, la voltura, attivazione o rescissione dei contratti.

Per i clienti finali, una volta fatto il login con il proprio account, dall'area riservata è possibile comunicare l'autolettura, consultare l'andamento dei consumi di luce e gas o lo stato dei pagamenti delle bollette emesse. Occupandosi anche di compravendita di corrente c'è poi un'area dedicata ai reseller con tutte le informazioni necessarie per collaborare con Fenix in quanto grossista nella rivendita sul mercato di corrente elettrica, grazie anche a una piattaforma software proprietaria e sviluppata internamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fenix Energia: i servizi offerti dall'azienda oltre la distribuzione di luce e gas

Il Gruppo - si legge sul sito - è molto attivo sul mercato dell'energia, fermo restando che la mission principale è la distribuzione di luce e gas a famiglie, condomini e imprese. Tra i vari servizi offerti, oltre alla compravendita di corrente elettrica e conseguente attività di trading, ci sono anche le consulenze in ambito energetico. I professionisti di Fenix si propongono come interlocutori di tutta una serie di attività, riportate anche sul sito aziendale, tra cui:

Elaborazione di piani strategici ed operativi di medio e lungo termine per soggetti che vogliano investire o diversificare le opportunità di investimento nel mercato dell'energia (tra cui la produzione, il trading e la vendita di corrente elettrica);

Supporto per attività di trading sui mercati centralizzati europei;

Supporto per l’avvio delle attività di vendita di energia a clienti finali;

Creazione di report di mercato personalizzati in base alle esigenze del cliente.

Per gli utenti che in questo periodo di rialzi sul costo dei consumi energetici volessero avere una più ampia panoramica sulle compagnie attive sul mercato dell'energia, con eventuali offerte, si consiglia di visionare la pagina Abbassa bollette.