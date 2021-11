Fiorese Energia, nata nel 2016, è la divisione del Gruppo Fiorese dedicata alla distribuzione di luce e gas nel mercato libero dell’energia. L’attività di famiglia prende il via nel 1959 ad opera di Bernardino Attilio Fiorese che inizia a commercializzare legna e carbone per poi passare alla vendita di carburanti. Negli anni Novanta viene creato il ramo “Ecologia”, specializzato nel trasporto, smaltimento e riciclo dei rifiuti speciali. Nel 2012 nasce la divisione Fiorese Power, specializzata nel settore cogenerazione.

I contatti per informazioni e assistenza

Per i contatti con i clienti, Fiorese Energia ha scelto di non affidarsi al numero verde di un call center con operatori sempre diversi ma, si legge sul sito web del gruppo, ha preferito dedicare alle richieste degli utenti un numero telefonico interno. Il numero in questione è lo 0424 540600 (interno 0), mentre per inviare un fax si può comporre il numero 0424 84304.

Comunicazioni vie e-mail possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica gasluce@fioreseenergia.it.

Presso la sede di Fiorese Energia, in via Castion, 70 a Rossano Veneto (Vicenza), sono disponibili sportelli fisici aperti ai clienti. Gli stessi, inoltre, possono accedere, attraverso il sito web aziendale, ad un’apposita “Area Clienti” dalla quale, previa registrazione e creazione di un profilo personale, usufruire di altri servizi come ad esempio l’autolettura del contatore.

In caso di emergenze o per la segnalazione di guasti, i clienti del settore gas possono rivolgersi invece al numero verde indicato in bolletta e corrispondente al distributore locale, disponibile 24 ore su 24.

I contatti aziendali possono essere utilizzati anche da coloro che non sono ancora clienti di Fiorese Energia ma stanno prendendo in considerazione la possibilità di cambiare fornitore per cercare di contrastare gli ultimi rincari delle bollette.

Per questo scopo, l’azienda informa che è a disposizione personale qualificato per fare una “diagnosi energetica e servizio di efficientamento”, valutando le opportunità di intervento al fine di ottenere una riduzione dei costi energetici, unitamente ad una analisi e valutazione dei costi energetici attualmente sostenuti.

Le forniture luce e gas di Fiorese Energia

Sul sito web di Fiorese Energia è possibile prendere visione delle offerte attualmente disponibili per le forniture di luce e gas riservate a privati, industrie, piccole e medie imprese e professionisti.

L’azienda informa, inoltre, che il passaggio da qualsiasi altro fornitore non prevede costi di attivazione, spese accessorie, caparre o cauzioni e non si corre il rischio di avere interruzioni di luce o gas nel passaggio da un fornitore all’altro. C’è inoltre la possibilità di ricevere le fatture in formato elettronico e di comunicare in ogni momento l’autolettura del contatore per pagare solamente quelli che sono i consumi effettivi di elettricità e gas.

L’impegno di Fiorese Energia per l’ambiente

Tutta l’energia distribuita da Fiorese attraverso i suoi contratti di fornitura viene garantita dall’azienda come 100% verde, cioè proveniente da fonti al 100% rinnovabili, che non inquinano e non si esauriscono in quanto hanno la capacità di rigenerarsi. In questo modo l’azienda intende perseguire l’obiettivo di protezione della natura, rispettando le risorse che questa offre e, soprattutto, mettendo in pratica azioni concrete a vantaggio della transizione energetica.