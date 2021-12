Simecom è una società energetica, operante in tutto il territorio nazionale, che si occupa della commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas. Come si legge sui profili social l'azienda ha un bacino di 160.000 clienti, per una vendita totale annua di 200 milioni di metri cubi di gas e 150 milioni di kwh di energia elettrica. Prodotti e servizi sono destinati a privati e aziende e per conoscerli si può contattare l’assistenza clienti.

Come contattare l’assistenza di Simecom

L'assistenza per i clienti Simecom è attiva, per chi chiama da rete fissa, al numero verde 800.422.040; per le chiamate da cellulare il numero da comporre è 02.82.900.194.

Le richieste possono essere inoltrate anche attraverso l'email servizioclienti@simecom.it (l'indirizzo email può essere utilizzato anche per inviare reclami, dopo aver scaricato e compilato l'apposito modulo presente sul sito).

Se invece si vuole cambiare fornitore e passare a Simecom, per avere tutte le informazioni sulle offerte commerciali di luce e gas basta contattare il numero 346.37.13.286 oppure scrivere a risparmio@simecom.it (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17).

L'assistenza è attiva anche negli sportelli presenti nella provincia di Alessandria, Bergamo, Brescia, Torino, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Novara, Padova, Pavia, Piacenza e Varese.

L’area clienti di Simecom

La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso l'area clienti presente sul sito e l'app scaricabile da App Store e Google Play, basta registrarsi utilizzando il codice Contratto e il codice Autolettura/Servizio presenti nella prima pagina della bolletta.

Tramite il servizio si possono visualizzare i dati contrattuali e i consumi, utilizzare lo sportello web, inviare l'autolettura, visualizzare lo storico delle bollette e i pagamenti.

Le offerte di Simecom

Come si legge sul sito, Simecom opera nel settore energetico da oltre 60 anni, con 45 punti vendita sparsi nel territorio. La mission è offrire luce e gas con proposte su misura, garantendo al cliente un risparmio. L'azienda appartiene al gruppo Sime, realtà in primo piano nel mercato nazionale dell'energia.

Tra le offerte del pacchetto commerciale di Simecom ci sono le Placet (Prezzo unico a condizioni equiparate di tutela). Sono delle offerte standard utili soprattutto per agevolare il passaggio del cambio fornitore dal Mercato di Maggior Tutela a quello Libero, infatti il prezzo viene scelto liberamente dal venditore, ma le condizioni contrattuali vengono decise da Arera (Autorità regolazioni energia, reti e ambiente). In questo modo le offerte tra i vari gestori (consultabili anche nel canale abbassa bollette di Blasting News) sono facilmente confrontabili.

Le tariffe possono essere a prezzo fisso o variabile (indicizzato dall'andamento del mercato energetici). Vista la struttura l'offerta non comprende servizi aggiuntivi e la fornitura congiunta di luce e gas, in quest'ultimo caso l'utente può avvalersi di entrambi i servizi dallo stesso fornitore, ma deve stipulare due contratti differenti.

Per i listini economici di tutte le offerte proposte da Simecom, si consiglia di visitare il sito aziendale alla voce "offerte".