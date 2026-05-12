La Borsa di Tokyo ha inaugurato la seduta del 12 maggio con un marcato segno positivo, riflettendo un clima di fiducia e ottimismo tra gli operatori finanziari. L'indice di riferimento, il Nikkei, ha evidenziato un rialzo dello 0,28%, raggiungendo la quota di 62.590,65 punti. Questo incremento, pari a 172 punti rispetto alla chiusura della sessione precedente, segnala una partenza robusta per i mercati azionari giapponesi, influenzata da una serie di fattori macroeconomici e geopolitici che gli investitori monitorano con attenzione, cercando segnali di stabilità e crescita nel panorama globale.

Geopolitica e impatto sul mercato energetico globale

Gli investitori e gli operatori di mercato stanno monitorando con estrema attenzione ogni evoluzione sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. La principale preoccupazione è legata alla possibilità di una ripresa delle ostilità nella regione, un'eventualità che potrebbe avere ripercussioni significative sugli equilibri geopolitici ed economici globali. L'obiettivo primario della comunità internazionale è scongiurare tale scenario e favorire la piena riapertura dello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo di importanza strategica cruciale per il commercio internazionale di petrolio e per la stabilità energetica mondiale. In questo quadro di incertezza e vigilanza, il prezzo del petrolio Brent si mantiene salda e costante sopra i 100 dollari al barile, un livello che continua a esercitare una notevole influenza sul sentiment generale dei mercati, sulle decisioni di investimento e sulle prospettive inflazionistiche globali.

La rivalutazione dello yen sui principali mercati valutari

Contemporaneamente, sul fronte dei cambi, la valuta giapponese ha mostrato una chiara tendenza alla rivalutazione. Lo yen si è rafforzato in modo significativo sia nei confronti del dollaro statunitense che dell'euro, indicando un potenziale spostamento di capitali verso asset considerati più sicuri o una percezione di maggiore stabilità economica interna. Nelle prime fasi della seduta, il tasso di cambio si è fissato a 157,20 yen per dollaro, un valore che riflette la forza acquisita dalla moneta nipponica. Contro la moneta unica europea, l'euro, il cambio si è attestato a 185,10 yen. Questo rafforzamento dello yen potrebbe avere diverse implicazioni per le esportazioni giapponesi, rendendole potenzialmente meno competitive, e per l'economia nazionale nel suo complesso, influenzando i flussi commerciali e gli investimenti esteri.