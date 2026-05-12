Lo spread tra Btp e Bund ha aperto in rialzo il 12 maggio 2026, raggiungendo i 76 punti. Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha segnato un incremento rispetto ai 73 punti registrati alla chiusura della giornata precedente.

Il rendimento del titolo decennale italiano è salito di sette punti base, attestandosi al 3,84 per cento. Questo aumento evidenzia una variazione significativa nei mercati obbligatori all'avvio delle contrattazioni.

L'andamento del differenziale

Già nella giornata dell'11 maggio, il differenziale tra Btp e Bund aveva mostrato un incremento, passando da 71 a 74 punti.

In tale occasione, il rendimento del decennale italiano era aumentato di quattro punti base, raggiungendo il 3,76 per cento, mentre quello del titolo tedesco si era fissato al 3,02 per cento.

Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è un indicatore cruciale per gli operatori finanziari, utilizzato per valutare la percezione del rischio Paese e l'evoluzione dei mercati del debito sovrano.

Cos'è lo spread Btp-Bund

Lo spread tra Btp e Bund misura la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani (Btp) e quelli tedeschi (Bund) con la medesima scadenza. Un suo aumento può indicare una maggiore percezione di rischio associata ai titoli italiani rispetto a quelli tedeschi, questi ultimi considerati un punto di riferimento per la stabilità finanziaria nell'area euro.

Il rendimento dei titoli di Stato è influenzato da molteplici fattori, tra cui le condizioni economiche generali, le decisioni di politica monetaria e le aspettative degli investitori. La variazione dello spread è, pertanto, osservata quotidianamente da operatori e analisti per monitorare la situazione dei mercati finanziari europei.