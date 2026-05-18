Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank hanno formalmente respinto l'offerta avanzata da Unicredit, definendo il piano presentato dal gruppo bancario italiano come vago e portatore di rischi considerevoli. La decisione, comunicata il 18 maggio 2026, evidenzia come la proposta di Unicredit non sia stata ritenuta adeguata, poiché “non prevede un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank”. Questa posizione è stata ribadita con fermezza dagli organi direttivi dell'istituto tedesco.

La valutazione negativa si fonda su una serie di criticità individuate nel piano di Unicredit.

In particolare, gli organi di governance di Commerzbank hanno sottolineato una significativa sottostima delle perdite di ricavi attese, una eccessiva sopravvalutazione delle sinergie potenziali e l'adozione di un calendario di attuazione giudicato irrealistico. Tali elementi hanno portato il board e il Consiglio di Sorveglianza a raccomandare espressamente agli azionisti di non accettare la proposta di scambio azionario avanzata da Unicredit, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell'istituto e dei suoi investitori.

Le motivazioni del rifiuto di Commerzbank

Il rifiuto dell'offerta di Unicredit da parte di Commerzbank è il risultato di un'attenta analisi che ha evidenziato diverse problematiche strutturali e finanziarie.

La valutazione ha messo in luce come il piano proposto non garantisca un vantaggio economico sufficiente per gli azionisti di Commerzbank. Sono state riscontrate significative incertezze sia per quanto concerne le stime relative ai futuri ricavi, sia in merito alle tempistiche operative previste per l'integrazione, considerate eccessivamente ottimistiche e prive di solide basi.

La dichiarazione del board di Commerzbank è stata esplicita: “UniCredit sottostima in modo significativo le perdite di ricavi, sopravvaluta le sinergie e ipotizza un calendario di attuazione irrealistico”. Questa ferma presa di posizione è stata pienamente condivisa dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ha espresso profonda preoccupazione per i rischi intrinseci all'operazione.

La decisione congiunta riflette la volontà di salvaguardare la stabilità e la prospettiva di crescita autonoma di Commerzbank, evitando operazioni che potrebbero compromettere il suo valore a lungo termine.

Commerzbank: profilo e strategia

Commerzbank si conferma come una delle principali banche commerciali in Germania, con una posizione consolidata e un ruolo strategico nel panorama bancario europeo. L'istituto si dedica all'offerta di un'ampia gamma di servizi finanziari, rivolgendosi a una clientela diversificata che include clienti privati, piccole e medie imprese (PMI), nonché grandi aziende e investitori istituzionali. La sua operatività si estende attraverso una vasta rete, sia sul territorio tedesco che a livello internazionale, con un focus primario su attività chiave quali il credito, la gestione patrimoniale e i servizi di investimento.

Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza rivestono un'importanza cruciale nella governance di Commerzbank. Essi sono responsabili della definizione delle strategie aziendali e della supervisione delle operazioni, garantendo la corretta gestione e la tutela degli interessi degli azionisti. La loro azione è fondamentale per assicurare la stabilità dell'istituto e la sua capacità di generare valore nel tempo, in un contesto di mercato sempre più complesso e competitivo. La recente decisione di respingere l'offerta di Unicredit è un chiaro esempio dell'esercizio di queste responsabilità, volto a proteggere il futuro della banca.