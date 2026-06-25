Il 25 giugno 2026 si è tenuto a Volla, in provincia di Napoli, un significativo evento intitolato "Dal libro all'impresa - Il valore della fiducia", organizzato presso la sede del Gruppo La California. L'iniziativa ha riunito numerosi imprenditori, professionisti e rappresentanti del mondo associativo locale, con l'obiettivo di riflettere sul ruolo cruciale della fiducia nei rapporti economici e imprenditoriali.

Durante l'incontro è stato presentato il libro di Giuseppe Galluccio, imprenditore e amministratore del Gruppo La California. Galluccio ha condiviso la propria esperienza e la visione maturata in anni di attività, sottolineando: "La fiducia è il vero capitale di ogni impresa, senza la quale nessun progetto può crescere e durare nel tempo".

L'evento ha ospitato anche una tavola rotonda con la partecipazione di altri imprenditori locali, che hanno raccontato casi concreti di crescita aziendale basata su relazioni di fiducia con clienti, fornitori e collaboratori.

Il valore della fiducia e i partecipanti

L'appuntamento si è svolto presso la sede del Gruppo La California, realtà attiva nel settore della distribuzione alimentare. Oltre all'autore, sono intervenuti esponenti del mondo associativo e imprenditoriale del territorio, inclusi rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio e Confindustria. L'iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sul valore etico e strategico della fiducia nei processi aziendali, mirando a promuovere una cultura d'impresa orientata alla responsabilità e alla collaborazione.

L'evento ha rappresentato un'occasione di incontro e riflessione collettiva sui temi della responsabilità, dell'etica delle relazioni, della costruzione condivisa e della crescita umana e imprenditoriale.

Il Gruppo La California: innovazione e relazioni

Il Gruppo La California, con sede a Volla, è un'azienda impegnata nella distribuzione di prodotti alimentari. Fondata da Giuseppe Galluccio, si è distinta negli anni per la capacità di innovare e per l'attenzione ai rapporti di fiducia con partner e clienti. La missione del Gruppo è favorire lo sviluppo di una rete commerciale solida e trasparente, ponendo al centro valori come affidabilità e integrità nei rapporti d'affari. L'azienda dimostra come le relazioni possano diventare un autentico patrimonio capace di generare valore economico, umano e sociale.