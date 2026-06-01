Il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi ha registrato un significativo rialzo, chiudendo la giornata del 1° giugno 2026 a 73,3 punti base. Questa variazione ha coinciso con un incremento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, in particolare per il decennale, che ha visto un aumento di 8 punti base, raggiungendo il 3,73%. L'andamento odierno riflette l'attenzione del mercato verso il rischio Paese e le dinamiche economiche.

L'andamento dei titoli di Stato: spread e rendimenti in crescita

Lo spread, indicatore cruciale per gli operatori finanziari, misura la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e i Bund tedeschi, riferimento di stabilità.

Il valore di 73,3 punti base registrato il 1° giugno 2026 segna un chiaro rialzo rispetto alle rilevazioni precedenti, evidenziando maggiore volatilità. Parallelamente, il rendimento del Btp decennale italiano è salito a 3,73%, con un incremento di 8 punti base nella giornata milanese. Questo dato si confronta con il rendimento medio dei Bund tedeschi, che si è mantenuto stabile al 2,98%. I Btp decennali italiani hanno mostrato una cedola media del 3,71%, con una leggera variazione positiva di 0,01%, confermando il rialzo.

Contesto macroeconomico e il nuovo Btp Italia Sì

Il mercato obbligazionario continua a monitorare attentamente gli sviluppi a livello internazionale, con riguardo alle tensioni in Medio Oriente e alle prospettive sull'inflazione.

In questo scenario, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha confermato una revisione al rialzo delle stime inflazionistiche, un fattore che incide sulle aspettative. Di fronte a queste dinamiche, il Tesoro italiano si sta preparando al lancio del Btp Italia Sì, un nuovo titolo di Stato progettato per proteggere dall'inflazione. L'emissione di questo strumento finanziario è programmata dal 15 al 19 giugno 2026. Il tasso fisso minimo garantito sarà reso noto il 12 giugno e si prevede che si attesti in un intervallo compreso tra l'1,80% e l'1,90%. A questa componente fissa si aggiungerà il tasso d'inflazione semestrale, calcolato dall'Istat utilizzando l'indice FOI, garantendo copertura contro l'erosione del potere d'acquisto.

La chiusura in rialzo dello spread Btp-Bund e la crescita dei rendimenti evidenziano la persistente attenzione degli investitori verso i titoli di Stato italiani, in un periodo di incertezze sui mercati finanziari globali e nuove strategie di gestione del debito pubblico.