È scomparso all'età di 100 anni Alan Greenspan, figura iconica ed ex presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Greenspan ha guidato l'istituzione per quasi due decenni, dal 1987 al 2006, un periodo che ha segnato profondamente l'economia americana. La sua lunga e influente carriera, tuttavia, ha visto la sua reputazione messa in discussione in seguito allo scoppio della crisi finanziaria del 2008.

Il decesso è avvenuto lunedì 22 giugno 2026, a causa di complicazioni legate al morbo di Parkinson, come confermato dalla moglie, Andrea Mitchell.

La notizia segna la fine di un'epoca per il mondo della finanza e dell'economia globale, che ha visto Greenspan protagonista indiscusso per gran parte della sua vita professionale.

Un'Era alla Guida della Fed

Durante i suoi diciotto anni e mezzo al vertice della Federal Reserve, Alan Greenspan ha ricoperto un ruolo cruciale nella definizione delle politiche monetarie statunitensi. Il suo mandato si è esteso attraverso le amministrazioni di ben quattro presidenti americani, sia repubblicani che democratici, dimostrando una notevole capacità di adattamento e influenza trasversale.

Sotto la sua guida, gli Stati Uniti hanno attraversato un lungo e significativo periodo di crescita economica, caratterizzato da stabilità e innovazione.

Per la sua profonda conoscenza dei mercati e la sua autorevolezza, Greenspan era spesso soprannominato “l'Oracolo” o “il Maestro”, appellativi che riflettevano la fiducia e il rispetto che gli venivano tributati a livello internazionale.

L'Eredità e la Crisi del 2008

Nonostante i successi e i riconoscimenti ottenuti, l'eredità di Alan Greenspan è stata oggetto di un'intensa riconsiderazione critica. La sua reputazione ha subito un duro colpo con l'avvento della crisi finanziaria del 2008, un evento che ha scosso le fondamenta dell'economia globale e che si è manifestato appena due anni dopo il suo ritiro dalla presidenza della Fed.

Le politiche adottate durante il suo mandato, in particolare quelle relative alla deregolamentazione e alla gestione dei rischi finanziari, sono state analizzate e spesso criticate come fattori che avrebbero potuto contribuire alla successiva instabilità. La sua figura rimane, pertanto, complessa e sfaccettata, simbolo di un'epoca di grande prosperità ma anche di profonde trasformazioni economiche che hanno lasciato un segno duraturo.