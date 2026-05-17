Gli exit poll diffusi in occasione delle elezioni regionali in Andalusia, tenutesi il 17 maggio 2026, delineano un quadro politico chiaro: il Partido Popular (PP), guidato dal presidente uscente Juan Manuel Moreno Bonilla, si avvicina a una vittoria schiacciante, sfiorando la maggioranza assoluta. I dati, elaborati da Sigma 2 per Canal Sur, indicano per il PP una percentuale del 44,8% dei voti, che si tradurrebbe in una forchetta tra 56 e 59 seggi sui 109 totali della camera regionale. Questo risultato proietterebbe il partito ben oltre la soglia dei 55 seggi necessaria per governare in autonomia.

Contestualmente, il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE), con la candidata María Jesús Montero, subirebbe un significativo crollo. Le proiezioni lo attestano al 22,5% dei consensi, garantendogli tra 26 e 29 seggi. Questo dato rappresenta un minimo storico per il PSOE in Andalusia, scendendo al di sotto dei 30 seggi precedentemente considerati il peggior risultato. Anche Vox, il partito di estrema destra, si posizionerebbe con il 13,2% dei voti, mantenendo una rappresentanza stabile con una stima di 13-15 seggi, in linea con i 14 seggi ottenuti nella legislatura precedente.

Le proiezioni per le altre forze politiche

Sul fronte della sinistra, la coalizione Por Andalucía, che raggruppa formazioni come Sumar, Izquierda Unida e Podemos, otterrebbe il 7% dei voti.

La stima dei seggi per questa alleanza si attesta tra 5 e 6, un risultato leggermente inferiore ai 7 seggi conquistati in precedenza. Un andamento in controtendenza è quello di Adelante Andalucía, forza regionalista di sinistra, che evidenzia una crescita notevole. Con il 6,8% dei voti, il partito raddoppierebbe la sua rappresentanza, passando dai 2 seggi attuali a una proiezione di 4-5 seggi.

La distribuzione complessiva dei seggi, secondo gli exit poll, conferma un rafforzamento del PP rispetto ai 58 seggi della scorsa legislatura, consolidando la sua posizione dominante. Parallelamente, si registra una marcata flessione del PSOE, che vede ulteriormente eroso il proprio consenso. Vox, pur mantenendo una quota di seggi simile, non mostra avanzamenti significativi.

Le variazioni per Por Andalucía e Adelante Andalucía, seppur contenute in termini percentuali, disegnano un panorama dinamico all'interno del blocco di sinistra.

Il ruolo del Parlamento andaluso e la maggioranza

Il Parlamento dell'Andalusia, organo legislativo della comunità autonoma, è composto da 109 membri, eletti con cadenza quadriennale. La maggioranza assoluta, fondamentale per la formazione di un governo stabile e per l'approvazione delle leggi senza la necessità di alleanze, è fissata a 55 seggi. Con sede a Siviglia, il Parlamento svolge funzioni cruciali, tra cui il controllo sull'esecutivo regionale e la legiferazione su materie di competenza autonoma, definendo l'indirizzo politico della regione.

Queste elezioni regionali assumono un'importanza strategica non solo per l'Andalusia, la comunità autonoma più popolosa della Spagna, ma anche per l'intero scenario politico nazionale. Il risultato degli exit poll, pur provvisorio, indica una chiara conferma della leadership del PP e una significativa ridefinizione degli equilibri tra le principali forze politiche regionali, con implicazioni potenziali anche a livello centrale.