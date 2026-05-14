L'ex presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha dichiarato che l'Europa deve essere pronta a rispondere se un suo Stato membro viene attaccato. L'intervento si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza europea e sulla necessità di rafforzare la coesione tra i Paesi dell'Unione.

Draghi ha sottolineato l'importanza di una risposta collettiva, affermando: "Se un suo membro viene attaccato, l'Europa deve rispondere". Questa posizione richiama il principio di solidarietà dell'Unione Europea e ribadisce l'esigenza di una difesa comune di fronte a minacce esterne.

Solidarietà e sicurezza in Europa

Le parole di Draghi alimentano il dibattito sulle politiche di sicurezza e difesa dell'Unione. L'ex premier ha evidenziato come credibilità ed efficacia dell'Europa dipendano dalla capacità degli Stati membri di agire congiuntamente in caso di crisi.

Il fondamento giuridico della difesa collettiva

L'articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione Europea stabilisce che, qualora uno Stato membro sia oggetto di aggressione armata, gli altri Stati membri hanno l'obbligo di prestare aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Questo principio è il fondamento giuridico della cooperazione in materia di difesa tra i Paesi dell'Unione.

La posizione di Draghi si allinea ai trattati europei e sottolinea l'importanza della sicurezza collettiva. Il dibattito sulla difesa comune è centrale nell'agenda politica europea, in un periodo di crescenti tensioni internazionali.