L'Ucraina potrà utilizzare i fondi provenienti dai prestiti dell'Unione Europea, specificamente destinati alla difesa, per l'acquisto di componenti cinesi essenziali per i suoi droni. A Kiev è stata concessa una deroga che consente di destinare una parte di una tranche da 6 miliardi di euro – proveniente dal più ampio prestito Ue per l'Ucraina – all'approvvigionamento di questi componenti dalla Cina.
Deroga per l'acquisto di componenti cinesi
Questa decisione permette a Kiev di impiegare risorse europee per acquisire tecnologia cinese, in particolare i componenti necessari per i droni impiegati nelle operazioni militari.
Tale scelta evidenzia le lacune che persistono nella produzione interna di difesa dell'Unione Europea, nonostante i significativi sforzi per rafforzare la base industriale del settore. La deroga riguarda una parte specifica della tranche da 6 miliardi di euro concessa all'Ucraina.
Contesto del prestito Ue e utilizzo dei fondi
I fondi europei destinati all'Ucraina si inseriscono in un più ampio programma di supporto finanziario e militare. L'Unione Europea, attraverso prestiti e aiuti, mira a sostenere le capacità difensive ucraine nel contesto del conflitto in corso. La deroga concessa a Kiev rappresenta un caso particolare nell'ambito delle regole di utilizzo dei fondi Ue per la difesa, consentendo l'acquisto di tecnologie da fornitori esterni all'Unione.
Questa evoluzione sottolinea l'importanza cruciale dei droni nelle strategie militari ucraine e la conseguente necessità di approvvigionarsi di componenti da mercati esterni, come quello cinese, per mantenere la capacità operativa sul campo. La dipendenza da fornitori non-UE per elementi così vitali evidenzia le sfide logistiche e produttive che il paese deve affrontare per sostenere il proprio sforzo bellico.