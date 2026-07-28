L’europarlamentare Carlo Ciccioli (FdI) ha sottolineato l’importanza della Presidenza italiana della Strategia Eusair come occasione storica per riportare il Mediterraneo e l’Adriatico al centro delle politiche europee. L’intervento è avvenuto il 28 luglio 2026 a Roma, durante l’evento di lancio della Presidenza italiana Eusair presso la sede di Unioncamere. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, l’assessore al Bilancio della Regione Marche Francesca Pantaloni e l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona Marta Paraventi.

Il Ruolo Strategico di Marche e Ancona nella Macroregione Adriatico-Ionica

Ciccioli ha dichiarato che la sfida riguarda la competitività dell’Europa e il futuro delle Marche e di Ancona, chiamate a un ruolo da protagoniste in una macroregione destinata a un ruolo sempre più strategico sotto il profilo economico, infrastrutturale e geopolitico. Ha affermato: “Oggi la Macroregione Adriatico‑Ionica torna a essere protagonista e centro geopolitico globale. La crisi del Nord Europa e la nuova centralità del Mediterraneo – dove transita il 13% delle merci mondiali – trasformano lo Ionio e l’Adriatico nelle principali porte d’accesso al continente europeo”.

Con il Mediterraneo attraversato da una quota crescente dei traffici mondiali e la necessità di rafforzare i collegamenti tra Europa centrale, Balcani e area mediterranea, la macroregione è destinata a diventare uno dei principali motori dello sviluppo europeo.

In questo contesto, le Marche sono naturalmente al centro di questa prospettiva. Ancona, con il suo porto e il riconoscimento di Capitale italiana della Cultura 2028, possiede tutte le caratteristiche per diventare il punto di riferimento della Macroregione Adriatico‑Ionica. Ciccioli ha evidenziato la necessità di investimenti nelle infrastrutture, nella logistica, nei collegamenti e nella cooperazione con i Paesi dei Balcani occidentali, da cui passeranno i nuovi corridoi europei della crescita.

L’Evento di Lancio della Presidenza Italiana Eusair

L’evento di lancio della Presidenza italiana della Strategia Eusair si è svolto presso Unioncamere a Roma, con un programma articolato in tre panel: “La forza dell’Italia: il ruolo della coesione e della governance multilivello”, “La Presidenza italiana della Strategia Eusair: priorità, strumenti e prospettive europee” e “Eusair: attuare la strategia tra continuità e Presidenza italiana”.

L’evento, tenutosi in lingua italiana e inglese, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali italiani ed europei.

Ciccioli, in qualità di correlatore del Parlamento europeo sulla futura Strategia dei porti europei, ha ribadito l’impegno a far riconoscere all’Europa il valore strategico dell’Adriatico e delle Marche. Ha concluso: “La sfida è fare in modo che il nostro territorio non sia più periferia del continente, ma una delle sue principali porte di accesso e uno snodo decisivo per lo sviluppo economico, culturale e geopolitico dell’Europa del futuro”.