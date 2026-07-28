L'Oman ha presentato all'Iran una proposta significativa per l'istituzione di un meccanismo regionale congiunto destinato alla gestione dello Stretto di Hormuz. Questa iniziativa, resa nota il 28 luglio 2026, prevede l'introduzione di tariffe volontarie per l'utilizzo di questa cruciale via navigabile di importanza globale.

La proposta omanita, che ha ricevuto un ampio sostegno regionale, si ispira direttamente al consolidato modello di gestione dello Stretto di Malacca. In tale sistema, gli utilizzatori dello stretto contribuiscono su base volontaria al finanziamento delle operazioni essenziali, che includono la navigazione sicura, la protezione ambientale e le attività di ricerca e salvataggio.

Un aspetto fondamentale della proposta è che l'Iran non eserciterebbe più il controllo esclusivo su questa arteria marittima, riconosciuta come un passaggio strategico per il traffico marittimo internazionale.

Dettagli del Meccanismo Proposto per Hormuz

Il meccanismo suggerito dall'Oman mira a instaurare una gestione condivisa dello Stretto di Hormuz, promuovendo attivamente la partecipazione dei Paesi della regione attraverso un approccio cooperativo. Le tariffe, di natura volontaria, sarebbero specificamente destinate a coprire i costi operativi indispensabili per garantire la sicurezza e la sostenibilità della navigazione all'interno dello stretto.

Il riferimento al modello dello Stretto di Malacca è chiave: qui i contributi volontari degli utenti sostengono con successo le iniziative di tutela ambientale e di sicurezza.

L'obiettivo della proposta omanita è replicare questo schema virtuoso per rafforzare la cooperazione regionale e attenuare le tensioni preesistenti relative al controllo di questo vitale corridoio marittimo.

Il Ruolo Strategico dello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz si configura come uno dei passaggi marittimi più significativi a livello planetario, fungendo da collegamento essenziale tra il Golfo Persico, il Golfo di Oman e l'Oceano Indiano. La sua importanza è amplificata dal fatto che rappresenta un punto di transito irrinunciabile per il commercio internazionale, in particolare per il trasporto di risorse energetiche primarie come il petrolio e il gas naturale. Una gestione congiunta di questa via d'acqua è pertanto considerata imprescindibile per la stabilità della regione e per la sicurezza delle rotte energetiche mondiali.

L'Oman, strategicamente posizionato sulla costa sud-orientale della Penisola Arabica e confinante direttamente con lo Stretto di Hormuz, ha storicamente assunto un ruolo di mediazione nelle complesse dinamiche regionali, promuovendo costantemente iniziative volte a favorire la cooperazione tra gli Stati rivieraschi. L'Iran, anch'esso affacciato sullo stretto, è riconosciuto come uno degli attori principali nella definizione delle dinamiche marittime dell'area.