Il presidente del Brasile e attuale candidato alla rielezione, Luiz Inacio Lula da Silva, si conferma saldamente in testa nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni presidenziali del 2026. I risultati di un recente sondaggio, condotto dall'istituto AtlasIntel per Bloomberg, evidenziano che Lula mantiene una chiara leadership sia negli scenari di primo turno sia in tutte le simulazioni di ballottaggio, confermando la sua posizione dominante.

Intenzioni di Voto al Primo Turno

Nello scenario principale del primo turno, il presidente Lula si posiziona con un significativo 44,9% delle intenzioni di voto.

Il suo principale sfidante, il senatore Flavio Bolsonaro, rappresentante del Partito Liberale (PL), lo segue con il 35,8%. Un divario di quasi nove punti percentuali evidenzia una netta preferenza. Gli altri candidati si attestano su percentuali inferiori, delineando un panorama bipolare. Tra questi, Renan Santos raccoglie il 7,8%, l'ex governatore di Goiás, Ronaldo Caiado, si ferma al 3,1%, mentre l'ex governatore di Minas Gerais, Romeu Zema, ottiene il 2,8% delle preferenze.

Simulazioni di Ballottaggio e Margini di Vantaggio

Le proiezioni per un eventuale secondo turno rafforzano la posizione di Lula, mantenendo il vantaggio su tutti i potenziali avversari. In un confronto diretto con Flavio Bolsonaro, il presidente otterrebbe il 49,2% delle intenzioni di voto, superando il senatore che si fermerebbe al 42,9%.

Un margine di vantaggio di 6,3 punti percentuali a favore di Lula indica una solida preferenza dell'elettorato. Rispetto alla precedente rilevazione di giugno, entrambi i candidati hanno registrato un lieve aumento delle percentuali: Lula dal 48,8% al 49,2%, e Bolsonaro dal 42,3% al 42,9%. Tali variazioni rientrano nel margine d'errore di un punto percentuale, suggerendo sostanziale stabilità.

Polarizzazione Politica e Tassi di Rifiuto

Il quadro politico brasiliano, come emerge dai dati, rimane fortemente polarizzato, un elemento costante del panorama politico. Si riflette anche nei tassi di rifiuto registrati per i principali candidati. Flavio Bolsonaro si conferma il candidato con il più alto tasso di rifiuto da parte dell'elettorato, raggiungendo il 52,9%.

Seguito dal presidente Lula, con un tasso di rifiuto del 49,4%. Questi dati sottolineano la profonda divisione all'interno del corpo elettorale e una significativa quota di elettori che esprimono forte opposizione verso entrambi i principali contendenti.