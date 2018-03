Riforma #Pensioni, reddito di cittadinanza, riduzione della pressione fiscale. Il segretario dimissionario del Partito democratico, Matteo Renzi, il grande sconfitto alle elezioni politiche del 4 marzo prossimo ma adesso corteggiato sia dalla Lega che dal Movimento 5 stelle per l’appoggio a un eventuale governo [VIDEO], ritiene “irrealizzabili” le promesse fatte in campagna elettorale da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio ma chiede adesso di “metterci la faccia” e mantenere gli impegni assunti con gli elettori. Sia M5s che Lega hanno promesso in campagna elettorale la cancellazione della legge Fornero e hanno presentato un programma praticamente uguale sul fronte previdenziale, un piano che prevede la formula Quota 100 per il pensionamento di tutti i lavoratori, la soluzione #Quota 41 per i precoci ancora in attesa di risposte, la proroga del regime sperimentale di #Opzione Donna per la pensione anticipata rosa, nuove misure per favorire la staffetta generazionale per dare la possibilità ai giovani di trovare lavoro liberando posti con i prepensionamenti.

Pensioni e reddito di cittadinanza, intervento di Renzi

“Ha visto – ha detto Matteo Renzi in un’intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera - quelli che in queste ore fanno la fila per avere il reddito di cittadinanza [VIDEO] ai Caf?”. Il riferimento è alla notizia, un po’ “gonfiata” dai media – una fake news secondo M5s – delle richieste di informazioni in diversi Caf in Puglia, Calabria e Sicilia sul reddito di cittadina promesso dal Movimento 5 stelle in campagna elettorale, una delle misure che il candidato premier Luigi Di Maio continua a proporre alla ricerca di un “confronto con tutti i partiti” per la costituzione del nuovo governo. “Ci sono anche quelli – ha aggiunto il leader dimissionario del Pd - che si chiedono quanto tempo impiegherà Matteo Salvini a cancellare la Fornero o fermare – ha proseguito - quella che lui ha demagogicamente chiamato l'invasione o fare – ha aggiunto in riferimento alla flat tax - la tassa unica al 15%”.

Il Pd è contrario alla rottamazione della legge Fornero

Non solo la Lega, ma anche il Movimento 5 stelle ha promesso, mettendolo nero su bianco nel programma elettorale, il superamento della legge Fornero. A parlare in campagna elettorale di modifiche strutturali alla riforma pensioni del 2011 anche il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso. “Sono cittadini che chiedono ai leader – ha detto Renzi commentando il risultato elettorale - di rispettare le promesse delle elezioni [VIDEO]. Bene. Erano proposte irrealizzabili, ma adesso – ha sottolineato nell’intervista al Corsera - saranno loro a doverci mettere la faccia". Di tutt’altra natura il piano per la previdenza che era stato annunciato da Renzi in campagna elettorale, a partire dal no del Pd all’abolizione della legge Fornero.