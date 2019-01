Annuncio

In questo periodo non mancano le occasioni lavorative nel mondo dello spettacolo. Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di alcune attrici di età adulta per la realizzazione di un interessante film, dal titolo Divina, diretto dal regista Alberto Castiglione e co-finanziato dalla Sicilia Film Commission. I casting verranno poi effettuati prossimamente a Palermo.

Sono inoltre aperte le selezioni di ragazzi, di bella presenza e altre peculiari caratteristiche, per la realizzazione di un importante video musicale di un artista (il cui nome non è stato rivelato nell'offerta) che prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo 2019.

Le riprese del video in questione verranno poi effettuate, entro questo mese di gennaio 2019, a Milano.

Un importante film

Per realizzare un importante film dal titolo Divina, diretto dal regista Alberto Castiglione e co-finanziato dalla Sicilia Film Commission in correlazione con l'interessante programma 'Sensi Contemporanei', sono attualmente aperte le selezioni.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata per il momento verso alcune attrici di età compresa tra i 65 e i 75 anni. I casting si terranno poi sabato 2 febbraio 2019 a Palermo, presso lo spazio Cre. Zi. Plus, padiglioni 10/11, dei Cantieri Culturali alla Zisa (Via Paolo Gili, 4), a partire dalle ore ore 10, 30 per concludersi poi alle ore 13,30.

Quanti desiderano ricevere ulteriori informazioni e indicazioni in tal senso possono visionare innanzitutto la pagina ufficiale Facebook della Sicilia Film Commission. Gli interessati a [VIDEO] prendere parte alle selezioni in questione devono comunque presentarsi direttamente, in base a quanto indicato in precedenza per quanto concerne data e luogo, portando con sé un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale (o, in alternativa, la tessera sanitaria) ed, eventualmente, il proprio curriculum di carattere artistico-professionale.

Un video musicale di un noto artista

Per la realizzazione di un interessante video musicale di un artista che prenderà parte al Festival di Sanremo 2019 (ma il cui nome non è stato rivelato nell'annuncio), si cercano tre ragazzi di bella presenza, rasati e di età scenica compresa tra i 20 e i 25 anni. Le riprese verranno poi effettuate a Milano il prossimo 25 gennaio.

Gli interessati devono [VIDEO] inviare i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie recenti in primo piano e a mezzo busto, al seguente indirizzo di posta elettronica: borotalcoborotalco@ gmail.com inserendo nell'oggetto: MM - 25/01-Milano.