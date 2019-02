Annuncio

Annuncio

Casting in corso per la realizzazione di una web serie e di alcune produzioni teatrali della compagnia Vaudeville in collaborazione con l'associazione Art One Company, e per un interessante evento curato dall'agenzia Le Perle delle Muse.

Una web serie e alcune produzioni teatrali

Selezioni in corso a Messina per la realizzazione di una web serie e di alcune produzioni teatrali, per la compagnia teatrale Vaudeville e l'associazione Art One Company. Le selezioni si terranno tutte il prossimo 20 febbraio 2019, a partire dalle ore 15:00, a Messina presso la sede della compagnia in Via Ghibellina, 2. Nello specifico, per quanto concerne la web serie la richiesta è indirizzata verso un'attrice di età compresa tra i 20 e i 40 anni, di statura non inferiore a 1,65; una ragazza di età tra i 20 e i 30 anni come comparsa; un uomo tra i 25 e i 30 anni, alto almeno 1,70; e un uomo tra i 25 e i 50 anni, entrambi come comparse.

Annuncio

L'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica e non a quella anagrafica. Per quanto concerne invece le produzioni teatrali, la richiesta è orientata verso una ragazza di età compresa tra i 20 e i 22 anni; un ragazzo tra i 20 e i 30 anni; un uomo tra i 30 e i 40 anni, tutti per ruoli attoriali, e una ragazza e un ragazzo di età compresa tra i 20 e i 30 anni, entrambi come performer. Anche in questo caso l'età di riferimento è quella scenica e non quella anagrafica. In sede di casting, i candidati per la web serie devono presentare un monologo a libera scelta, mentre quelli per le produzioni teatrali devono portare un monologo di genere drammatico se si presentano come attori, e un monologo e un brano di ballad da cantare, nonchè una up-tempo, se si propongono come performer.

Annuncio

Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono iscriversi facendo riferimento al seguente numero di telefono fisso: 0902144027 o inviando un messaggio tramite WhatsApp a questo numero: 333/2332027. Occorre poi presentarsi in base a quanto indicato in orecedenza, portando con sè quattro fotografie (due a figura intera e due in primo piano) e il proprio curriculum artistico-professionale in duplice copia.

Le Perle delle Muse

L'agenzia Le Perle delle Muse seleziona un ragazzo per il ruolo di mascotte nell'ambIto di un evento che si terrà il prossimo 22 febbraio a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Gli interessati devono inviare i dati personali, riferimenti di contatto, indicazioni relative alla propria taglia e all'altezza, specificando inoltre se automuniti, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@leperledellemuse.it inserendo nell'oggetto 'Mascotte'.

Annuncio

Per ulteriori dettagli consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook dell'agenzia.