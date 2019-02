Annuncio

Casting attualmente aperti per la realizzazione di un nuovo film, dal titolo Generazione '80, diretto dall'ormai noto regista Massimo Natale, e per una interessante serie televisiva prodotta da Passo Uno. Nel primo caso si cercano giovani attori/cantanti e attrici/cantanti, per ruoli principali e secondari, nel secondo si selezionano figure varie, tra cui anche un giovane pianista.

Generazione '80

Selezioni aperte per la ricerca di ruoli principali e secondari per una nuova importante produzione cinematografica diretta dal regista Massimo Natale, che in passato ha diretto film di indubbio valore come L'estate di Martino e Il traduttore. Il film, dal titolo Generazione '80, è di genere commedia musicale, e prevede la collaborazione di due importanti coreografe come Cristina Arrò e Elena Ranchetti.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso attori/cantanti e attrici/cantanti, tutti con forte propensione per la danza e di età scenica tra i 16 e i 21 anni. L'essere poi in grado di suonare uno strumento musicale costituirà un titolo preferenziale. Le riprese del film verranno poi effettuate orientativamente a partire dal mese di luglio per concludersi intorno al mese di settembre 2019. Gli interessati devono inviare (entro le ore 13 del prossimo 16 marzo) i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.generazione80@gmail.com. I casting si terranno poi, esclusivamente su convocazione, a Napoli, presso l'Hotel Oriente, il 21/22/23 marzo, e prevedono una prova di attitudine al movimento, la recita di un breve monologo e una prova di canto.

Una serie televisiva

Per la realizazione di una interessante serie televisiva prodotta da Passo Uno, sono in corso le selezioni. Nello specifico, la richiesta è orientata verso le seguenti figure: una coppia di gemelli maggiorenni, uomini e donne di almeno 30 anni e alquanto 'stravaganti', un giovane pianista, dai 18 anni in su. Le riprese in questione verranno effettuate a partire dal prossimo 4 marzo nella zona di Lecce. Gli interessati devono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook della casa di produzione Passo Uno, dove possono reperire ulteriori indicazioni e informazioni, oltre all'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare la propria candidatura.