Sono tuttora aperti i casting per il nuovo film diretto da Giovanni Maderna e prodotto da EMU Films. Sono inoltre in corso le selezioni per la sesta edizione del programma televisivo dal titolo "Next Generation", in onda anche sulla piattaforma Sky.

Un nuovo film

Per la realizzazione del nuovo film diretto dal regista Giovanni Maderna e prodotto da EMU Films, di cui avevamo già parlato in precedenza, sono tuttora aperti i casting per la ricerca di un bambino di età compresa tra i 7 e i 9 anni per un ruolo da co-protagonista (Filippo). Le prossime selezioni si terranno domenica 10 marzo ad Avellino, presso Vernicefresca Teatro (piazza Perugini, 5), dalle ore 10:00 alle 13:00, e a Atripalda (in provincia di Avellino), presso Lab Creative (via Pianodardine, 46/B), dalle ore 15:30 alle 18:30.

Per candidare il proprio figlio, i relativi genitori devono inviarne una fotografia, unitamente a un proprio riferimento di contatto telefonico, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingfilippo @gmail.com, inserendo come oggetto "casting Filippo in Campania". L'inoltro va effettuato entro e non oltre il prossimo 7 marzo.

Un programma televisivo

Selezioni in corso, senza particolati limiti di età, per la sesta stagione del programma televisivo dal titolo "Next Generation", in onda su Canale Italia, sulla piattaforma Sky e su numerose tv di livello regionale. In particolare, la richiesta è indirizzata verso talenti nell'ambito del canto, della danza. Next Generation prevede la partecipazione di cantanti, cantautori, gruppi musicali, in connessione con qualsiasi genere musicale, nonché di ballerini di qualunque stile di danza.

I prossimi casting si terranno a Venezia Mestre presso il Centro Commerciale Auchan Porte di Mestre (via Don Francesco Tosatto), sabato 2 marzo a partire dalle ore 14:30. Gli interessati devono presentarsi direttamente entro le ore 14:30 per la necessaria iscrizione. I candidati come cantanti dovranno presentare due canzoni, una in italiano e una in inglese, mentre quelli come ballerini saranno tenuti ad esibirsi in diversi settori del ballo, a propria libera scelta, tra cui possiamo menzionare i seguenti: classico, modern, hip hop, tip tap, latino americano, acrobatico, show, solisti, passo a due, ma con la possibilità di presentare anche altri stili di danza. Tenuto conto che si prevede anche una finale con giovanissimi talenti del canto (di età inferiore ai 16 anni) e del ballo (di età inferiore ai 13 anni), ai casting in questione sono invitate a partecipare anche le scuole di danza o di canto della zona.Tutti i candidati minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da un tutore o, ancora, da un adulto munito di delega.

La produzione, assieme a DMG Records, provvederà poi a selezionare ulteriormente tra gli iscritti ai vari casting di Next Generation 10 ballerini e 10 cantanti, per l'inserimento nel Premio Beatrice, un evento musicale che prevede la partecipazione di importanti personaggi del mondo musicale italiano.