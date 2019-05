Selezioni attualmente in corso per la ricerca di figuranti per il programma televisivo Guess My Age, condotto da Enrico Papi e in onda su TV8. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di tre film di produzione indipendente da girarsi tutti in Lombardia.

Guess My Age

Per il noto programma in onda su TV8, della piattaforma SKY ma visibile anche sul digitale terrestre, dal titolo Guess My Age, sono aperte le selezioni per la ricerca di figuranti di Milano e zone limitrofe. In particolare, per la nota trasmissione televisiva condotta da Enrico Papi si cercano personaggi 'sconosciuti': la loro età dovrà essere poi indovinata dalle coppie di concorrenti. A tale proposito, gli interessati che intendono presentare la personale candidatura devono far riferimento al numero telefonico 348/ 4508154, inviando tramite whatsapp: nome, cognome, età e una fotografia. I soggetti ritenuti interessanti ai fini della realizzazione del programma verranno poi successivamente contattati.

Casting per 'Guess My Age' e per alcuni film di produziome indipendente

Alcuni film

Per la realizzazione di tre film di produzione indipendente sono attualmente ancora aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici. Si precisa che verranno preferite le candidature provenienti da Piemonte e Lombardia, ma senza preclusione alcuna per quanti risiedono in altre zone d'Italia. Le riprese verranno poi effettuate tra Como, Varese e Milano. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: due attori dallo stile punk/dark/metallaro e di età compresa tra 25 e 35 anni; attore tra 45 e 60 anni, con un viso da uomo vissuto; attrice e attore entrambi tra 60 e 70 anni; attrice con i capelli biondi e di 40 anni; attore di età compresa tra 30 e 40 anni e di colore; attore di 40 anni, con capelli neri e ricci e di 40 anni di età; attore calvo di 50 anni; attore di età compresa tra 35 e 45 anni e con un marcato accento napoletano; attrice di bella presenza e tra 18 e 25 anni; attrice tra 25 e 35 anni, con capelli biondi e di bella presenza; attrice di età compresa tra 25 e 30 anni, di bella presenza.

L'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica, mai a quella anagrafica. Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale, fotografie e il link a un proprio showreel con precedenti performance, al seguente indirizzo di posta elettronica: p23casting@libero.it. Le selezioni si terranno poi esclusivamente su convocazione, a seguito di accurata valutazione della documentazione inoltrata.