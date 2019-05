Nelle differenti università sono ancora in corso di svolgimento le prove scritte del corso tirocinio formativo attivo (Tfa) sostegno. Molti atenei, nel frattempo, hanno pubblicato i calendari delle prove orali per i docenti ammessi: il superamento di tale prova permetterà di accedere al corso di specializzazione per l'insegnamento degli alunni con disabilità per tutti e quattro gli ordini e gradi di Scuola.

Pubblicità

Pubblicità

Di seguito l'elenco delle università che ad oggi, 19 maggio 2019, hanno pubblicato:

Suor Orsola Benincasa: le prove orali sono iniziate nel pomeriggio del 17 maggio 2019 e si stanno svolgendo presso la sede dell'Ateneo (Corso Vittorio Emanuele, n. 292, Napoli);

e si stanno svolgendo presso la sede dell'Ateneo (Corso Vittorio Emanuele, n. 292, Napoli); Unimore (Emilia Romagna);

Lumsa e Foro Italico infanzia e primaria (Lazio);

Urbino (Marche);

Firenze e Siena;

Torino;

Verona (Veneto);

UniSalento (Puglia): si inizia il 27 maggio con i docenti della scuola dell'infanzia. La mattina: cognomi A-I presso Studium 2000 – Edificio 6 - aula 1-C1 27 maggio pomeriggio: cognomi L-Z presso Studium 2000 – Edificio 6 aula 1-C1. Il giorno seguente inizieranno gli orali i docenti della scuola primaria. I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado inizieranno gli orali il 28 maggio mattina e pomeriggio.

La prova orale viene valutata in trentesimi, tuttavia, la differenza per l'accesso al corso Tfa in alcune università potrebbe essere data dal punteggio dei titoli valutabili posseduti dai singoli candidati.

TFA sostegno elenco ammessi prova orale

Dettagli prova orale Tfa sostegno

La prova orale a grandi linee affronterà le stesse tematiche della prova scritta. La commissione esaminatrice, inoltre, potrà porre al candidato domande di natura motivazionale riguardanti la professione di insegnante di sostegno per il grado di scuola scelto (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado). Ad ogni modo, le domande della commissione dovranno attenersi ai criteri contenuti nell'allegato C del Dm 30 settembre 2011.

Pubblicità

I candidati dovranno dimostrare di avere competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola e di possedere competenze su empatia e intelligenza emotiva, oltre che una buona dose di creatività e pensiero divergente. L'inizio dei corsi in molte università è previsto per la fine del mese di giugno con lezione a pomeriggi alterni. In altre università le lezioni inizieranno il venerdì pomeriggio e termineranno il sabato. Il corso di specializzazione (Tfa) prevederà anche attività di laboratorio e di tirocinio diretto e indiretto, il totale delle ore dovrebbe aggirarsi intorno alle 300.

Per le informazioni dettagliate si consiglia di consultare le pagine ufficiali delle diverse università.