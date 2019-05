Selezioni ancora aperte per il programma televisivo La sai l'ultima?, che tra breve tempo andrà in onda su Canale 5 condotto da Ezio Greggio. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per un film di produzione internazionale, diretto dal regista Alessio Liguori e dal titolo Shortcut. Le riprese verranno poi effettuate in Abruzzo.

Pubblicità

Pubblicità

La sai l'ultima?

Per il ritorno televisivo del noto programma dal titolo La sai l'ultima?, sono tuttora aperte, anche se ormai per breve tempo, le selezioni per la ricerca di abili barzellettieri. Il programma andrà poi in onda a partire dal prossimo 4 giugno su Canale 5 in prima serata e verrà condotto da Ezio Greggio. Gli interessati a prendere parte alla trasmissione devono quanto prima inviare un video di una propria barzelletta al seguente numero telefonico: 348/2329942, tramite whatsapp.

Casting per 'La sai l'ultima?' e per un film internazionale

In alternativa è possibile inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: lasailultima @ mediaset.it, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando il proprio video comico.

Shortcut

Per la realizzazione di un importante film di produzione internazionale dal titolo Shortcut e le cui riprese verranno poi effettuate in Abruzzo sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse. Si tratta di un film diretto dal regista Alessio Liguori e prodotto da Play Entertainment-Mad Rocket Entertainment in co-produzione con Camaleo e Sternenberg.

Pubblicità

In particolare, la richiesta è indirizzata verso ragazzi e ragazze di età adolescenziale con le seguenti caratteristiche: una ragazza snella con capelli lisci castani e lunghi, una con capelli neri e ricci, un ragazzo longilineo con capelli castani e corti, un ragazzo con la stessa struttura fisica del precedente ma con capelli corti e neri, un ragazzo con capelli neri di media lunghezza ma alquanto robusto. Abbiamo indicato le cinque tipologie delle giovanissime comparse, che comunque per l'esattezza dovranno poi essere in tutto sei.

Tutti i candidati devono inoltre essere alti intorno a 1,60. I casting si terranno il prossimo 25 maggio a Campo Felice (AQ) e a tale proposito gli interessati a partecipare devono inviare quanto prima la propria candidatura da inoltrare, trattandosi di minorenni, a cura dei genitori o di chi ne fa le veci. La documentazione in questione deve contenere innanzitutto i propri dati personali e di contatto e quelli dei relativi genitori o degli eventuali tutori legali.

Pubblicità

Infine, è necessario allegare due fotografie (in primo piano e a figura intera) del candidato, e il tutto va spedito al seguente indirizzo di posta elettronica: peperonittofilm @g mail. com.