Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di giovani attrici per la realizzazione di uno short film prodotto dal Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Le riprese verranno poi effettuate nella Capitale. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di comparse per realizzare un film da girarsi poi a Civitavecchia di Arpino e in zone limitrofe, sempre comunque nell'ambito della provincia di Frosinone.

Uno short film

Casting in corso per la realizzazione di uno short film dal titolo provvisorio Il gioco, del Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Le riprese verranno poi effettuate a Roma nel mese di luglio 2019. In particolare, la richiesta è indirizzata verso due attrici per ruoli da protagonista, ovvero una ragazza di età scenica tra 14 e 18 anni e una ragazza di colore della stessa fascia di età. Le interessate devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: chichitaddeucci @gmail.com, indicando i propri dati personali e di contatto, unitamente a foto e curriculum. Le minorenni devono far inoltrare la candidatura dai genitori o da chi ne fa le veci.

Un nuovo film

Per realizzare le riprese di un nuovo importante film sono in corso le selezioni di comparse. Le riprese in questione verranno poi effettuate all'acropoli di Civitavecchia di Arpino (in provincia di Frosinone) nonché in luoghi limitrofi a partire orientativamente dal 23 luglio e fino al 3 agosto. La richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni. I casting si terranno poi agli inizi del mese di giugno in base al seguente calendario: gli uomini martedì 4 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00 e le donne mercoledì 5 giugno con gli stessi orari, in entrambi i casi a Civitavecchia di Arpino (FR), a Palazzo Boncompagni (Piazza Municipio).

Gli interessati devono presentarsi direttamente, in base a quanto indicato, portando con sé la fotocopia fronte/retro della carta di identità e del codice fiscale, il tutto, possibilmente, nello stesso foglio in cui occorre riportare anche i propri riferimenti di contatto (recapito telefonico e email personale), nonché il codice Iban del conto bancario o postale di cui si è intestatari. I candidati extracomunitari devono presentare anche la fotocopia fronte/retro del proprio permesso di soggiorno e del passaporto (con la parte in cui è presente la propria fotografia e l'indicazione della data di scadenza del documento) entrambe in corso di validità e con scadenza successiva al 15 agosto.

Si precisa che non verranno ammessi alle selezioni i dipendenti della Pubblica Amministrazione.