Attualmente, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Azienda Sanitaria Locale e il Telefono Azzurro hanno attivato numerosi bandi di concorso pubblico, per la copertura di vari profili professionali da assegnare presso varie sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a maggio

L'Asl di Bari (Puglia) ha promosso vari Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per l'inserimento di 125 figure qualificate come:

30 posti per i fisioterapisti , con la laurea triennale in fisioterapia;

30 posizioni per i logopedisti , con la laurea triennale in logopedia;

15 impieghi per gli educatori professionali , con la laurea triennale in educatore professionale;

10 ubicazioni per i tecnici della riabilitazione psichiatrica , con la laurea triennale in tecnica della riabilitazione psichiatrica;

25 incarichi per le ostetriche , con la laurea triennale in ostetricia;

15 sistemazioni per gli assistenti sociali, con la laurea triennale abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, appartenente alla classe 06 scienze del servizio sociale DM 509-99 o alla classe L-39 servizio sociale DM 270-04 o diploma universitario di assistente sociale legge 341/1990.

La domanda di assunzione previa registrazione deve essere redatta collegandosi sulla homepage dell'azienda sanitaria locale della provincia di Bari e selezionare la voce ''albo pretorio > concorsi > domanda online'' entro domenica 19 maggio 2019.

Concorsi Aifa, Asl, Telefono Azzurro: inoltro domande entro maggio 2019

Il Telefono Azzurro ricerca personale esperto con la nomina di operatore linea 116000 minori scomparsi, da inquadrare con un contratto lavorativo che va definito a seconda del partecipante. Tale ruolo comporta la disponibilità ad effettuare turni dalle 08:00 alle 20:00 anche festivi. I candidati assunti prendono servizio mediante piazzale Forlanini 1, Roma (Lazio) e via Copernico 1, Milano (Lombardia). Per accedere a questa posizione aperta è opportuno possedere i successivi titoli di istruzione requisiti:

lauree in campo umanistico o sociale come psicologia, pedagogia, servizio sociale, giurisprudenza, scienze criminologiche, scienze politiche, ecc.;

ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta (livello B2, C1);

particolari competenze dei più importanti applicativi informatici come google suite, pacchetto office, ecc.

L'istanza deve includere il proprio curriculum vitae aggiornato e scritto in inglese e inoltrato direttamente sul sito online del ''Telefono Azzurro'' entro mercoledì 29 maggio 2019.

Ulteriori ricerche in corso

L'Aifa ha indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, con l'obiettivo di conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di 36 mesi tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco, per le necessità del progetto ''supporto all'ufficio qualità delle procedure nel settore dei servizi di audit interni e metodo di gestione delle qualità dell'Agenzia Italiana del Farmaco''. I presunti concorrenti per essere ammessi a tale procedimento selettivo devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in giurisprudenza o in economia o equiparabile;

esperienza maturata nella pubblica amministrazione da almeno cinque anni;

fluente padronanza della lingua inglese;

eccellente comprensione della lingua italiana.

La domanda di ammissione deve essere stilata in carta semplice e in lingua italiana e inviata mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. o per via telematica alla casella di posta elettronica certificata PEC: concorsi @ pec.aifa.gov.it entro giovedì 30 maggio 2019.