Selezioni tuttora in corso in tutta Italia per la ricerca di numerosi attori, attrici e figuranti, tutti maggiorenni e di ogni fascia di età, per realizzare un nuovo e interessante format televisivo che andrà poi in onda su varie reti tv locali, coprendo praticamente tutto il territorio nazionale. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per un importante spettacolo teatrale, diretto dal regista Gianni Leonetti e su testi di Shakespeare, che verrà messo in scena prossimamente a Roma, presso il Teatro Instabile.

Cadting per un nuovo format TV e uno spettacolo teatrale

Un format televisivo

Per la realizzazions di un nuovo format tv che andrà poi in onda nel corso della prossima estate su numerose reti televisive locali, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e figuranti. Le riprese verranno poi effettuate in varie città di ogni parte d'Italia. La richiesta in questione è rivolta verso numerosi ambosessi (ne serviranno circa 50 per ogni puntata) di età compresa tra 18 e 70 anni, tra cui attori e attrici in grado di recitare adeguatamente nel corso di sketch comici e figuranti abili nell'animare anche con il ballo.

I candidati possono risiedere in qualunque città del nostro Paese. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamenre ad alcune fotografie e, se si candidano per ruoli attoriali, anche al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: provinitvlocali@ gmail.com. Nell'oggetto occorre inserire la regione di appartenenza e indicare se ci si propone come attori, attrici o figuranti. I casting si terranno poi esclusivamente su convocazione.

Uno spettacolo teatrale

Selezioni tuttora in corso per realizzare un interessante spettacolo della cooperativa Teatro Instabile di Roma. In particolare, la richiesta è orientata verso quattro attori di età compresa tra 20 e 25 anni e quattro attrici tra 18 e 25 anni, tutti e tutte in possesso di una buona esperienza nell'ambito della danza e residenti nella Capitale. Lo spettacolo, diretto dal regista Gianni Leonetti e su testi di Shakespeare, andrà poi in scena al Teatro Instabile di Roma.

Gli interessati a presentare la propria personale candidatura devono inviare entro il prossimo 10 maggio dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (a figura intera e in primo piano) e il proprio curriculum artistico-professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: teatroinstabileroma @gmail.com. Le audizioni si svolgeranno poi presso il noto teatro su convocazione, a seguito di attenta valutazione della documentazione inoltrata.