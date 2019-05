Attualmente, alcuni studi legali ricercano figure specializzate con la carica di avvocato o praticanti avvocati abilitati per domiciliazioni e sostituzioni. Tuttavia, si attribuiscono anche borse di studio per tirocini formativi tramite vari uffici giudiziari. Inoltre, varie istituzioni pubbliche selezionano profili altamente preparati da disporre presso le proprie strutture situate in Italia e all'estero.

Domiciliazioni-sostituzioni e borse di studio a maggio

Si offrono collaborazioni per studi legali mediante gli uffici giudiziari giudice di pace nel tribunale di cassazione di Roma regione Lazio.

Concorsi, Domiciliazioni-Sostituzioni, Borse di Studio: inoltro cv a maggio-giugno 2019

Gli eventuali interessati a tali domiciliazioni e sostituzioni di udienza possono ottenere maggiori informazioni al riguardo contattando il sito online ''Domiciliazioni.it > Roma Collaborazioni''.

Il decreto Giustizia-Economia e Finanze del 31 dicembre 2018, relativo al conferimento di borse di studio per l'anno 2018 per tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari, ai sensi dell’art. 73 del d.l. 69/2013, divulgato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n.

100 del 30 aprile 2019, denota i requisiti della domanda che può essere presentata entro giovedì 30 maggio 2019. Per reperire maggiori informazioni è possibile trasmettere una email alla seguente casella di posta elettronica: tirocini2018 @ giustizia.it. Da precisare che l'ammontare della borsa di studio è di quattrocento (400) euro al mese. La borsa di studio viene assegnata a seguito della graduatoria disposta su base nazionale. Per ottenere altre indicazioni in merito interpellare la pagina internet del ''Ministero della Giustizia''.

Posizioni aperte a giugno

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima-EMSA di Lisbona in Portogallo ha indetto un avviso di selezione, per il reclutamento di personale in funzione di financial, budget and procurement officer for CISE ''funzionario finanziario, di bilancio e di approvvigionamento per il CISE'' e con il ruolo di configuration and deployment officer ''responsabile della configurazione e della distribuzione per il CISE'' in possesso dei successivi requisiti:

competenze operative nei sistemi di contabilità;

conoscenza del regolamento finanziario, delle norme in materia di appalti pubblici dell'UE;

capacità dei procedimenti di bilancio dell'Unione Europea.

L'istanza deve pervenire entro lunedì 3 giugno e venerdì 7 giugno 2019.

L'ente europeo per le sostanze chimiche-ECHA sito in Finlandia, Helsinki ha proclamato un concorso pubblico, per l'inserimento di risorse in qualità di regulatory officer-supply chain communication ''ufficiale di regolamentazione-comunicazione della catena di fornitura'' con i consecutivi titoli di studio e requisiti:

aver conseguito la laurea;

esperienza nella gestione di progetti;

esperienza nella gestione di eventi e incidenti;

competenza operativa nel sistema di scambio di informazioni geospaziali;

buona padronanza dei criteri di sicurezza delle informazioni, inclusi i concetti dell'infrastruttura PKI come ad esempio firma, crittografia, openSSL, certificati, ecc.;

fluente comprensione della lingua inglese sia scritta che parlata.

La domanda di ammissione deve giungere entro lunedì 3 giugno 2019 at non 12:00 orario di Helsinki (11:00 central european time).

L'ufficio dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione-ENISA di Atene ha attivato una procedura selettiva, per l'assunzione di lead policy officer-cybersecurity certification ''dirigente politico responsabile-certificazione di sicurezza informatica'' detentore dei seguenti titoli universitari e requisiti:

aver acquisito la laurea in materie scientifiche, politiche-scientifiche;

ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale.

L'invio del proprio curriculum vitae deve essere fatto entro venerdì 7 giugno 2019 alle ore 16:00 (orario locale della Grecia). Per ulteriori indicazioni consultare il portale web del ''Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale''.