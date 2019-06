Casting tuttora aperti per la ricerca di figuranti per lo spettacolo teatrale dal titolo L'Opera di Carmen e per la realizzazione di una nuova produzione correlata alla compagnia Oltredanza.

'L'Opera di Carmen'

Sono in corso le selezioni di figuranti per lo spettacolo teatrale dal titolo L'Opera di Carmen, la cui messa in scena è prevista entro la fine del prossimo mese di luglio presso il Teatro Open air Giuseppe Stefano di Trapani. La richiesta è rivolta nello specifico verso cinque uomini di età compresa tra 18 e 26 anni dal fisico atletico e di bella presenza.

Gli interessati a presentare la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente il prossimo 27 giugno, a partire dalle ore 11, presso l'Ente Luglio Musicale Trapanese (Via San Francesco di Paola, 5), di Trapani, portando con sé la fotocopia di un proprio documento di identità e del codice fiscale.

Compagnia 'Oltredanza'

Nell'ambito della realizzazione di una nuova e importante produzione della compagnia Oltredanza, in sinergia con la regista teatrale nonché documentarista Vania Cauzillo e il coreografo Marco Magrino, sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di quattro danzatori/danzatrici maggiorenni e di alcuni stagisti di non meno di 16 anni.

Tutti i candidati devono avere la residenza nell'ambito della regione Basilicata o, quantomeno, possedere un appoggio abitativo a disposizione nei dintorni di Matera. Si richiede inoltre di possedere una adeguata conoscenza e dimestichezza con la tecnica contemporanea e quella modern, unitamente a buone abilità per quanto concerne l'improvvisazione teatrale e il contact. Gli interessati a candidarsi devono inviare entro e non oltre il prossimo 5 luglio i propri dati personali e di contatto, allegando poi foto, video e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: audizioni@ asdoltredanza.it.

Nell'oggetto è necessario assolutamente precisare se ci si candida come danzatore, danzatrice o stagista. I casting in questione si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, il prossimo 10 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, presso la sede dell'associazione Asd Oltredanza (Via Pentasuglia, 18), a Matera. Le audizioni saranno tutte incentrate sulla tecnica moderna e contemporanea, nonché su di una prova correlata alle capacità di improvvisazione dei candidati.

Quanti desiderano reperire ulteriori informazioni e dettagli in ordine allo spettacolo o ai relativi casting possono far riferimento allo stesso indirizzo di posta elettronica indicato per l'inoltro delle candidature.