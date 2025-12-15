Nella quarta e ultima puntata di Sandokan in onda su Rai 1 martedì 16 dicembre il protagonista interpretato da Can Yaman si ritroverà faccia a faccia con Sultano mentre Marianna dovrà scegliere se seguire i suoi sentimenti per Sandokan o cedere alle pressioni del padre. L'appuntamento si concluderà con una battaglia finale dove Sandokan e Yanez lotteranno per la libertà di un popolo.

Sandokan faccia a faccia con il Sultano

La quarta e ultima puntata della serie Tv con Can Yaman e Alessandro Preziosi riprenderà dal momento in cui Sandokan sarà alle prese con il terremoto emotivo che rischia di spezzare il suo legame con l'amico Yanez.

Nel primo episodio della serata intitolato Morte di un pirata Sandokan si troverà faccia a faccia con il Sultano. In gioco non ci sarà solo la sopravvivenza ma anche il futuro della lotta per la libertà della Tigre della Malesia. Anche Marianna si ritroverà a dover affrontare un conflitto profondo: la ragazza dovrà scegliere tra il dovere che le regole dell'epoca le impongono e i suoi sentimenti. Quando Marianna scoprirà che Sandokan è in grave pericolo, i sentimenti per lui sembreranno prendere il sopravvento.

Sandokan e Yanez si preparano alla battaglia finale

L'episodio Il prezzo della riscossa, porterà i telespettatori verso l'epilogo di questa prima stagione e dove si vedrà che anche Yanez si troverà a dover fare una scelta che potrebbe cambiare per sempre il suo destino.

Intanto Brooke continuerà a tessere la sua rete di intrighi per ottenere non solo il potere ma anche la dolce Marianna.

Il cacciatore di pirati mostrerà in questo finale fino a che punto è disposto a spingersi pur di ottenere ciò che vuole. La battaglia finale deciderà il destino di tutti i protagonisti e sarà uno scontro epico, con Sandokan e l'amico Yanez che lotteranno per la libertà di un popolo.

Ci sarà la seconda stagione di Sandokan dopo il boom di ascolti

L'attesa per il remake di Sandokan è stata ripagata con ascolti da record che non si vedevano sulla Tv italiana da molto tempo. La serie con Can Yaman ha fatto registrare una media di 5,7 milioni di telespettatori al suo debutto su Rai 1 lo scorso 1° dicembre, calando leggermente nella seconda puntata ma restando ben al di sopra dei 4 milioni di utenti e uno share del 27,7%.

Risultati che hanno convinto Rai Fiction e Rai Cinema a mettere in cantiere la seconda stagione. Le riprese, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero iniziare a primavera del 2026 o al più tardi in estate. Questo permetterebbe alla tv di Stato di mettere in palinsesto la nuova stagione già a inizio del 2027. Ovviamente a interpretare La Tigre della Malesia ci sarà di nuovo Can Yaman, affiancato da Alessandro Preziosi, nel ruolo del fidato Yanez.