Sono aperte le selezioni per la nuova serie televisiva dal titolo I Fratelli Caputo. Sono inoltre aperti i casting per importanti iniziative correlate a GiZa Eventi.

I Fratelli Caputo

Per la nuova fiction dal titolo I Fratelli Caputo le riprese sono già iniziate da alcuni mesi, ma se ne terranno di nuove tra luglio (per l'esattezza dal 22 luglio a Ostuni) e il prossimo mese di agosto. A tal proposito si cerca un attore di 40 anni, di bella presenza, con accento chiaramente milanese e capelli 'fluenti'.

Pubblicità

Pubblicità

La serie televisiva, che andrà poi in onda a partire dalla fine del 2019 o dai primi mesi del 2020, è diretta dal regista Alessio Inturri. Nel cast sono presenti personaggi ben noti, tra cui Nino Frassica, il cantante Red Canzian, Cesare Bocci, Aurora Quattrocchi, Sara D'Amario, Carmela Vincenti. Gli interessati devono inviare con la massima urgenza la propria candidatura, corredata da dati personali, di contatto e da almeno due fotografie, nonché dal proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: caputocasting@passouno.it. Per altre informazioni si rimanda alla pagina Facebook di Passo Uno.

Pubblicità

GiZa Eventi

La nota agenzia GiZa Eventi cerca attualmente alcuni steward di bella presenza per il prossimo Meeting Rimini, che si terrà dal 18 al 24 agosto. Gli interessati devono inviare la propria candidatura all'indirizzo di posta elettronica sonia@gizaeventi.com, inserendo nell'oggetto 'Steward Fiera Meeting' e indicando età, altezza, taglia, oltre ai propri dati personali e di contatto, allegando fotografie e curriculum.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

Dal momento che sono stati organizzati due turni, il primo dalle ore 11 alle 17:30 e il secondo dalle 18 alle 24, è necessario specificare per quale dei due si opta. Sempre GiZa Eventi cerca poi due hostess per il prossimo 21 luglio per accoglienza e sottoscrizione carte di fedeltà. L'evento in questione si svolgerà a Maida, in provincia di Cosenza. Le interessate che intendono candidarsi devono far riferimento allo stesso indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza, inserendo in questo caso in oggetto 'Hostess Maida', specificando poi taglia, statura, età.

Oltre a dati personali e di contatto è necessario inoltre allegare fotografie e curriculum professionale. Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook dell'agenzia.