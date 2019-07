Sono tuttora aperte le selezioni per numerosi importanti programmi televisivi, in onda su varie reti televisive. Tra questi, due trasmissioni legate a Maria De Filippi e a Witty TV, ovvero C'è Posta per Te e Tu Si Que Vales, ma anche programmi prodotti da Magnolia, come Guess My Age, condotto da Enrico Papi, nonchè Cake Star e Fatto in casa per voi.

Witty TV

Sono tuttora aperte le selezioni per il programma televisivo condotto da Maria De Filippi e dal titolo C'è Posta per Te.

Pubblicità

Pubblicità

In tal senso, la produzione si rivolge innanzitutto, ma non esclusivamente, a quanti desiderano recuperare rapporti che da tempi più o meno remoti si sono interrotti o che sembrano addirittura definitivemente chiusi.

Gli interessati devono far riferimento al sito web di Witty TV (o alla relativa pagina ufficiale Facebook), compilando il form online concentrando la propria attenzione soprattutto sulla parte in cui è necessario raccontare la propria storia, ovviamente da incentrarsi su quanto si intende proporre in trasmissione.

Pubblicità

Restando alle richieste di Witty TV, ricordiamo che sono tuttora aperti i casting riguardanti il programma Tu Si Que Vales. Anche in questo caso occorre far riferimento al sito di Witty TV, indicando i propri dati personali e di contatto e specificando nel relativo form online la specialità per cui si intende partecipare, caricando una fotografia o inserendo il link di rimando ad una personale esibizione. In alternativa, è possibile contattare questo numero di telefono: 06/77084100.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Magnolia TV

Per il programma televisivo Cake Star - Pasticcerie in sfida, giunto ormai alla sua terza edizione e in onda su Real Time, con Katia Follesa e il noto chef Damiano Carrara, sono tuttora in corso le selezioni. Per candidarsi è necessario far riferimento al sito web di Magnolia TV, alla sezione casting. Cake Star dovrebbe andare poi in onda a partire dal febbraio 2020.

Restando in ambito di cuochi e cucina, sono tuttora aperti i casting per il programma Fatto in casa per voi, con Benedetta Rossi, in onda su Food Network (Canale 33).

A tale proposito, gli interessati devono inviare un video originale del proprio piatto preferito, al fine di vederlo poi inserire o sul canale YouTube di Food Network o sul relativo profilo Instagram. Entrando maggiormente nel dettaglio, occorre innanzitutto iniziare a seguire il profilo Instagram del programma per poi passare a compilare il relativo form sul sito di Magnolia.

Sono infine tuttora aperti i casting per la ricerca di coppie di concorrenti e di sconosciuti per Guess My Age, condotto da Enrico Papi e in onda su TV8.

Pubblicità

Anche in questo caso occorre far riferimento al sito web di Magnolia.