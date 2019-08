Sono aperte le selezioni di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per films e Serie TV. Sono inoltre tuttora in corso i casting per la realizzazione di spettacoli a bordo di navi della Royal Caribbean.

Alcuni progetti cinematografici e televisivi

Cineworld Roma cerca per la realizzazione di un importante progetto cinematografico uomini di età compresa tra 55 e 65 anni, che pratichino la corsa come attività sportiva e in grado di dare alcune battute nel corso delle riprese.

Gli interessati a proporsi possono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e alcune indicazioni concernenti la propria attività e le proprie esperienze di dialoghi e battute, al seguente indirizzo di posta elettronica: laurabossa @ cineworldroma.com. In alternativa possono far riferimento al numero telefonico 338/4077856, inviando foto e dati di contatto.

Sempre Cineworld cerca poi alcune donne per degli scatti fotografici per un film. Non ci sono indicazioni particolari per quanto concerne età e struttura fisica, tranne il fatto che si richiede almeno la quarta misura di seno. Le interessate devono far riferimento per ulteriori dettagli alla pagina ufficiale Facebook di Cineworld o possono inoltrare alcune fotografie tramite WhatsApp al numero telefonico 346/6066646.

Infine, segnaliamo il fatto che sono ancora in corso le selezioni di neonati ambosessi (massimo di 1 mese) per un nuovo film e di gemelli omozigoti (massimo 1 mese) per una importante serie televisiva, nonché di 'statue viventi' per una ulteriore produzione. Per questi ulteriori casting consigliamo di visionare attentamente la pagina Facebook di Cineworld Roma.

Spettacoli in crociera

Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di cantanti, ballerini e ballerine per la realizzazione di numerosi spettacoli a bordo di navi della flotta Royal Caribbean.

La richiesta è indirizzata verso ballerini/e di livello professionistico e di età compresa tra 18 e 30 anni, con una sufficiente conoscenza della lingua inglese e una rilevante dimestichezza con la tecnica jazz, unitamente a una adeguata base classica. Per quanto concerne i cantanti, oltre alla stessa fascia di età e a una adeguata conoscenza della lingua inglese come gli altri candidati, dovranno possedere una buona conoscenza di vari stili musicali tra cui pop, rock, R & B, musical contemporaneo e jazz.

I casting si terranno a Roma, presso lo IALS (Via Fracassini, 60), domenica 11 agosto per i cantanti e lunedì 12 agosto per i ballerini. In entrambi i giorni l'inizio delle audizioni è previsto per le ore 9. Gli interessati possono presentarsi direttamente, portando con sé una foto e il proprio curriculum. Consigliamo comunque di visionare previamente il sito web di Royal Caribbean Entertainment, dove è possibile reperire numerose informazioni attinenti le audizioni.