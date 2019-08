La Banca d'Italia e la Banca Europea hanno promosso alcuni bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di diverse figure esperte laureate da assegnare nelle sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale ed estero.

Bandi di Concorso a settembre

La Banca d'Italia ha promulgato un concorso pubblico, visibile sulla ''GU n.68 del 27-08-2019'' per l'inserimento con un contratto lavorativo a tempo indeterminato di 55 unità di personale così ripartite:

per i laureati in materie economico-aziendali 30 posizioni;

per i laureati in materie economico-finanziarie 5 posti;

per i laureati in materie giuridiche 10 impieghi;

per i laureati in materie statistiche 10 occupazioni.

L'istituto di credito in questione richiede ai candidati che concorrono a tale selezione le seguenti lauree magistrali, specialistiche, di vecchio ordinamento e requisiti:

scienze economico-aziendali;

economia e commercio;

economia politica;

scienze dell'amministrazione;

scienze strategiche;

scienze internazionali e diplomatiche;

finanza;

statistica economica;

finanziaria ed attuariale;

scienza statistiche;

scienze statistiche attuariali e finanziarie;

ingegneria gestionale;

matematica;

fisica;

giurisprudenza;

relazioni internazionali;

scienze politiche;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità fisica;

cittadinanza italiana o europea;

godere dei diritti civili e politici.

È stato attivato anche un avviso di selezione, per il conferimento di 2 posti per l'attuazione della pratica forense tramite il servizio di consulenza legale della Banca d'Italia al fine di conseguire il titolo per l'adesione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato e ha un decorso massimo di 12 mesi.

I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i successivi:

laurea magistrale-specialistica in giurisprudenza;

aver sostenuto almeno un esame universitario incluso nell'ambito scientifico disciplinare ''Diritto dell'economia'' [IUS/05];

iscrizione nel registro dei praticanti avvocati;

aver raggiunto la maggiore età e non aver superato i 28 anni;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

buona padronanza della lingua italiana.

Le domande di ammissione devono essere presentate soltanto telematicamente utilizzando l'applicazione accessibile sul portale web della ''Banca d'Italia'' al link: www. bancaditalia.it entro le ore 16:00 (orario italiano) di venerdì 27 settembre 2019.

Posizioni Aperte

La Banca Europea ricerca nuove risorse con l'incarico di principali esperti di stabilità finanziaria ''principal financial stability experts'' da inquadrare con un contratto a breve termine sino al 31 luglio 2020, che potrebbe essere prorogabile fino a 36 mesi e da disporre nell'area occupazionale di Frankfurt, Germany. I titoli di istruzione e i requisiti necessari per potersi candidare sono i corrispondenti:

master in economia, finanza o simile;

alte competenze nella presentazione degli esiti analitici in modo esplicito e non tecnico per relazioni, pubblicazioni, riunioni e discussioni politiche;

abilità nelle tecniche statistiche ed econometriche avanzate;

eccellente comprensione della lingua inglese di livello C1;

fluente conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell'UE di livello B1;

diviene un plus l'aver conseguito un dottorato di ricerca.

La domanda di assunzione deve pervenire entro giovedì 19 settembre 2019.

Si selezionano con un contratto a tempo determinato che potrebbe essere convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo cinque anni anche soggetti con la mansione di director risk management, da ubicare nella zona di Frankfurt, Germany in possesso dei corrispettivi titoli e requisiti:

master in economia, finanza, economia aziendale, matematica o analogo;

esperienze nella gestione del rischio o nell'esecuzione della politica monetaria;

ottima conoscenza della lingua inglese di livello C1;

fluente padronanza di un'altra lingua ufficiale dell'UE di livello B1;

capacità nella conduzione dei rischi e/o operazioni di investimento.

L'istanza deve giungere entro lunedì 23 settembre 2019.

Per visionare al meglio tali offerte di lavoro consultare la pagina internet ufficiale della ''Banca Europea'' al link: https:// www. ecb.europa.eu seguendo il percorso > careers > how you can join us > e-Recruitment portal.