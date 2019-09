Il gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico: le unità selezionate verranno inserite in una delle sedi messe a disposizione. L’invio della candidatura potrà essere trasmessa esclusivamente online, utilizzando il form disponibile nella sezione "lavora con noi" sul sito web di Montepaschi, dedicata appositamente alla ricerca di nuovo personale.

Si ricercano le seguenti figure

Stage direzione chief audit executive: il tirocinio è rivolto ai laureati e neolaureati in statistica, matematica, fisica o ingegneria. Richiesta una buona conoscenza dei software: Microsoft Windows, Python e SQL (Sede Siena).

il tirocinio è rivolto ai e in statistica, matematica, fisica o ingegneria. Richiesta una buona conoscenza dei software: Microsoft Windows, Python e SQL (Sede Siena). Tirocinio direttore COO: il tirocinio è rivolto ai laureati e neolaureat i in: economia e commercio, economia e finanza o scienze economiche e bancarie. Oltre a una buona padronanza della lingua inglese è richiesta una buona conoscenza di Microsoft Excel e dei principali strumenti informatici (Sede Mantova).

e i in: economia e commercio, economia e finanza o scienze economiche e bancarie. Oltre a una buona padronanza della lingua inglese è richiesta una buona conoscenza di Microsoft Excel e dei principali strumenti informatici (Sede Mantova). Tirocinante settore fiscalità: la figura ricercata sta per conseguire o ha conseguito una laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze economiche e bancarie. Richiesta una buona padronanza degli strumenti informatici e della lingua inglese (Sede Mantova).

Specialista segnalazioni di vigilanza: è rivolto a laureati e neolaureati delle facoltà economiche gestionali. Richiesta un'ottima preparazione in materie di segnalazione di vigilanza oltre a buona padronanza dei software Excel e del pacchetto Office di Microsoft (Sede Siena).

è rivolto a e delle facoltà economiche gestionali. Richiesta un'ottima preparazione in materie di segnalazione di vigilanza oltre a buona padronanza dei software Excel e del pacchetto Office di Microsoft (Sede Siena). Specialista bilancio e contabilità: occorre possedere una laurea con specializzazione in ambito amministrativo-contabile. Oltre alla specializzazione, è richiesta un'ottima conoscenza in materie relative ai bilanci bancari e principi contabili. Anche in questo caso, come nelle precedenti figure, è richiesta un'ottima conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese (Siena).

Come candidarsi

Per potersi candidare a una delle posizioni lavorative messe a disposizione dal gruppo Monte dei Paschi di Siena occorre registrarsi alla piattaforma recruiting MPS: una volta registrati, basta inserire il proprio curriculum e compilare l'apposito form. Oltre al portale, gli interessati potranno partecipare a uno dei tanti eventi a cui il gruppo MPS partecipa ogni anno, come ad esempio Job Meeting, Talent Day e giornate di recruiting. Coloro che sono interessati a concorrere per uno dei posti messi a disposizione, sono invitati a consultare il sito ufficiale della banca, al fine di conoscere nel dettaglio i requisiti e le modalità di invio della domanda.