Casting attualmente aperti, da tenersi poi a Milano, per un corto prodotto da Ubik Visual Effects. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di MG Fiftyone per la ricerca di figure varie per realizzare due spot e due shooting fotografici. Sia le riprese dei video che i servizi fotografici verranno effettuati a Milano.

Un cortometraggio

Per un corto di genere thriller-horror dal titolo Prezzo di riserva e prodotto da Ubik Visual Effects, sono in corso le selezioni di attori ed attrici.

In particolare, la richiesta è orientata verso questi ruoli: Linda, di età compresa tra 25 e 30 anni, tipo atletico e solare, Giovanni, della stessa fascia di età e con un’aria da 'bravo ragazzo', Paziente Uomo, sempre tra 25 e 30 anni, Paziente Donna, di età compresa tra 30 e 35 anni. Nel caso dei ruoli di Giovanni e di Linda si accettano volentieri candidature di coppie, tenuto conto del rapporto che i due saranno chiamati ad interpretare nello short film.

Si precisa poi che l'età indicata va sempre riferita a quella scenica, mai a quella anagrafica. Per proporre la propria candidatura gli interessati devono inviare dati personali e di contatto, allegando fotografie e curriculum artistico, a: prezzodiriserva@gmail.com. Ben gradito, ma non obbligatorio, l'inoltro di uno showreel. I casting si terranno poi a Milano, ma esclusivamente su convocazione.

Due shooting e due spot

Sono aperte le selezioni a cura di MG Fiftyone per realizzare due spot e due shooting.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Innanzitutto, per uno spot da girare a Milano il prossimo 7 ottobre si cerca un uomo di età compresa tra 35 e 40 anni e uno tra 40 e 45 anni, entrambi di bella presenza e con un viso stile 'fashion' e taglia di pantaloni 48/50. Si cerca poi una donna tra 30 e 35 anni, non eccessivamente magra, con bel viso e capelli o rossi o biondi. Per uno shooting a Milano il 3 ottobre, si cerca una modella tra 25 e 30 anni, di tipologia mediterranea, alta non meno di 1, 70, con capelli neri e lunghi e occhi verdi.

Si richiede anche una bella dentatura. Per un altro shooting sempre a Milano nello stesso giorno, si cerca un modello tra 25 e 30 anni di stile hipster.

Infine, per un video spot le cui riprese verranno effettuate sempre nel capoluogo lombardo, il 2 e il 3 di ottobre, la richiesta è indirizzata invece nei confronti di due uomini e di una donna, tutti maggiorenni e di statura non superiore a 1, 60, nonché di due uomini, particolarmente alti e di struttura fisica robusta, maggiorenni e con barba e capelli lunghi.

Gli interessati alle varie proposte indicate possono reperire ulteriori indicazioni e dettagli in ordine all'inoltro della propria personale candidatura facendo riferimento alla pagina ufficiale Facebook di MG Fiftyone.