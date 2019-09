La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 17-09-2019 e n. 75 del 20-09-2019 ha pubblicato per l'Unione Territoriale Intercomunale, alcuni Comuni d'Italia e la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali vari bandi di concorso pubblico, per il conferimento di diverse unità di personale con l'incarico di istruttore direttivo, vice segretario comunale, professore, assistente sociale, da disporre presso le aree occupazionali sparse sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a ottobre

Il Comune di Spinazzola in provincia di Barletta-Andria (Puglia) ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di soggetti con il ruolo di istruttore direttivo, esperto in discipline giuridiche ed economiche di categoria D, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time. Per concorrere al suddetto bando è essenziale possedere i corrispondenti titoli universitari e requisiti:

laurea di 1° livello (laurea triennale) in scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe L-18);

scienze economiche (classe L-33);

scienze dei servizi giuridici (classe L-14);

scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (classe L-16);

diploma di laurea DL di vecchio ordinamento in economia e commercio e giurisprudenza;

comprensione di una lingua straniera;

competenze nei sistemi informatici.

Il modello di domanda è scaricabile dal portale web ufficiale del ''Comune di Spinazzola'' al link: www. comune.spinazzola.bt.it > bandi di concorso.

L'istanza va inoltrata tramite A.R. e indirizzata al Comune Spinazzola, Piazza C. Battisti n. 3, 76014 (BT) o recapitata direttamente all'Ufficio Protocollo o spedita mediante PEC alla casella: comune.spinazzola @ pec.it entro domenica 20 ottobre 2019.

L'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia di Tolmezzo in provincia di Udine (Friuli Venezia Giulia) ha promulgato un avviso pubblico, per l'assegnazione di un impiego dirigenziale a tempo determinato, per il Comune di Cavazzo Carnico, con la nomina di vice segretario comunale detentore dei corrispettivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche;

conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale;

buone capacità degli applicativi informatici.

La domanda di assunzione deve pervenire con una A.R.

all'indirizzo: Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, Via Carnia Libera 1944, n. 29, 33028 Tolmezzo (UD) o trasmessa telematicamente alla casella PEC: uti.carnia @ certgov.fvg.it entro domenica 20 ottobre 2019.

Il Comune di Ugento in provincia di Lecce (Puglia) ha proclamato una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'inserimento di profili in qualità di funzionario assistente sociale di categoria D1, a tempo indeterminato e part time di diciotto ore.

I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i seguenti:

diploma di laurea specialistica in scienze del servizio sociale;

essere iscritti ad uno degli albi professionali degli assistenti sociali;

padronanza di una lingua straniera a scelta come il francese o l'inglese;

capacità informatiche.

La domanda di ammissione può essere inviata con una raccomandata A.R. all'indirizzo Comune di Ugento, Piazza A.

Colosso n.1 o consegnata personalmente all'Ufficio Protocollo o trasmessa con sistema telematico alla casella di posta elettronica certificata PEC: protocollo.comune.ugento @ pec.rupar.puglia.it entro le ore 12:00 di giovedì 17 ottobre 2019. Per visionare al meglio tale bando connettersi sul sito online ufficiale del ''Comune di Ugento'' accessibile al link: www. comune.ugento.le.it > amministrazione trasparente > bandi di concorso.

Ulteriori ricerche in corso a novembre

La Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma (Lazio) ha decretato una procedura di selezione per la chiamata di un professore di I fascia, diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare, presso il dipartimento di giurisprudenza. I candidati per aderire al sopracitato bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

aver conseguito l'abilitazione nazionale;

risultare docenti già in servizio tramite altre università nella fascia conforme a quella per la quale viene stabilita la selezione;

studiosi italiani o stranieri definitivamente vincolati all'estero in servizi di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello equivalente a quella oggetto del bando.

La domanda di partecipazione deve giungere con sistema telematico usufruendo dell'applicazione raggiungibile al link: https:// pica.cineca.it/luiss/giur-ord-03-2019 entro le ore 14:00 di lunedì 4 novembre 2019.