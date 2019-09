Il Policlinico San Martino di Genova ha indetto un pubblico concorso per 34 posti da operatore tecnico. Gli addetti saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e dovranno occuparsi della gestione delle chiamate presso la struttura, con la qualifica di "Incaricato al pubblico servizio".

Operatore tecnico a Genova: titoli e requisiti richiesti

Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario possedere i requisiti generali: essere cittadini italiani o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità psicofisica al lavoro.

Inoltre, per accedere al concorso bisogna essere in possesso dei seguenti titoli:

Attestato di idoneità all'attività di operatore centrale unica di risposta NUE 112

Diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico

La selezione dei candidati avverrà attraverso il superamento di una prova pratica e una prova orale. Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande di partecipazione superiore a 100 candidati, il Policlinico si riserva di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva.

Con la prova pratica si attesterà la capacità di gestire delle chiamate con apparecchiature informatiche e di utilizzare i principali software applicativi, soprattutto di videoscrittura. Nel corso della simulazione, il candidato dovrà inserire in una maschera di Access i dati relativi a cinque scenari nel tempo di trenta secondi. I candidati che supereranno la prova pratica con un punteggio minimo di 21/30 potranno accedere alla prova successiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle tematiche inerenti il NUE 112 ed in particolare ai compiti che riguardano l'incarico della figura richiesta. I vincitori del concorso stipuleranno con l'Amministrazione un contratto unico di lavoro a tempo indeterminato .

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso c'è tempo fino al 27 ottobre

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo al link che si potrà trovare sul sito ufficiale dell'Ospedale San Martino, nella sezione "Lavora con noi".

Attraverso la procedura on line, il candidato dovrà allegare in formato pdf la ricevuta di avvenuto pagamento della cifra di 10 euro come quota di partecipazione. La domanda dovrà, successivamente, essere stampata, firmata e presentata in sede di identificazione, con in allegato la fotocopia di un documento identificativo, pena l'esclusione dal concorso. Il bando per la presentazione delle domande ha scadenza al 27 ottobre.