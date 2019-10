Ci sono dei casting attualmente aperti per la ricerca di numerosi ruoli attoriali per il film La Terra delle Donne (No Photo Reposare), di Marisa Vallone, per riprese da effettuarsi in Sardegna.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni, a cura di Klab4 film, per la ricerca di figure varie al fine di realizzare un film da girare a breve a Napoli.

La Terra delle Donne

Per la realizzazione di un film diretto dalla regista Marisa Vallone e dal titolo La Terra delle Donne (No Photo Reposare), sono attualmente in corso le selezioni di varie figure attoriali.

Le riprese verranno poi effettuate tra i mesi di maggio e giugno del prossimo anno. In particolare, la richiesta è rivolta verso uomini, dai caratteri tipicamente sardi e di età compresa tra 35 e 65 anni, uomini tra 35 e 60 anni, di madrelingua inglese, con capelli biondi, carnagione e occhi chiari, una donna intorno ai 50 anni, anche lei di madrelingua inglese, e con capelli biondi o ramati, nonché con carnagione e occhi chiari.

Sono aperte le ricerche di alcune donne di età compresa tra 18 e 80 anni con caratteristiche tipologiche proprie della regione, di una bambina tra 5 e 7 anni con occhi azzurri e capelli biondi e di alcune bambine tra 3 e 14 anni e dalle caratteristiche tipiche della Sardegna.

Trattandosi di un film ambientato in un periodo che va dagli anni Trenta agli anni Sessanta del secolo scorso, non verranno accettati candidati con segni di chirurgia estetica, mesches, tatuaggi in vista e piercing.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Verranno inoltre preferite le candidature di quanti sono in possesso di una adeguata conoscenza della lingua sarda. I casting si svolgeranno ad Alghero nei giorni 21, 22, 23, 24 ottobre, sempre a partire dalle ore 9,30 e per concludersi orientativamente alle ore 18, presso Villa Mosca (Via Antonio Gramsci, 17).

Entro tale data gli interessati possono inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: fidela.casting@gmail.com dati personali, riferimenti di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale, alcune fotografie e/o un showreel. Quanti desiderano reperire ulteriori informazioni e dettagli possono far riferimento al sito web di Sardegna Film Commission.

Klab4 film

Per realizzare un film, le cui riprese verranno effettuate a Napoli, Klab4 Film cerca degli uomini sudamericani, di carnagione mulatta.

Gli interessati a proporre la propria candidatura possono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Klab4 per ulteriori dettagli o inviare direttamente dati personali e di contatto e alcune fotografie recenti al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4film@gmail.com.

Nell'oggetto è necessario inserire 'Sud America'.