L'Agenzia del Demanio ha bandito due avvisi di selezione per l'assunzione con un contratto lavorativo a tempo indeterminato di un assistente alla segreteria junior che abbia conseguito il diploma di istituto tecnico ad indirizzo amministrazione finanza e marketing, da assegnare presso l'area di lavoro di Catanzaro, e di due esperti tecnici impiantisti in possesso della laurea magistrale in ingegneria civile ed edile, da destinare alla sede occupazionale di Roma. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alle due procedure selettive è lunedì 18 novembre 2019 entro le ore 23:59.

Qualifiche professionali e trattamento retributivo per assistente segreteria

Il candidato ideale è in grado di occuparsi delle mansioni di segreteria, supportare il direttore nelle diverse attività come gestire l'agenda, la posta email, le comunicazioni telefoniche e i servizi di business travel. È inoltre capace di gestire i servizi generali tra cui gli archivi e i protocolli, controllare la corrispondenza di pertinenza, usare e aggiornare i sistemi e le banche dati.

È richiesta un'esperienza di almeno tre anni in tecniche di scrittura, di informazione interna dell'azienda, di comunicazione, della contabilità in generale e della contabilità civilistica. Al candidato si richiedono inoltre capacità di programmazione e organizzazione delle attività, flessibilità, produttività, predisposizione al lavoro in gruppo e una buona conoscenza del pacchetto Office. Per poter partecipare alla selezione è indispensabile essere in possesso della patente di guida di categoria B. Il range retributivo ammonta a 23.166/25.000 euro.

Requisiti e trattamento economico per esperti tecnici impiantisti

Ai partecipanti si richiede un'esperienza minima di cinque anni maturata in amministrazioni pubbliche con la carica di tecnico amministrativo (RUP). In alternativa possono partecipare alla selezione i candidati che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza in ambito privato con l'incarico di direttore tecnico in imprese edili che abbiano svolto lavori pubblici; oppure aver svolto operazioni di progettazione e gestione lavori o in qualità di libero professionista o mediante uffici di pianificazione e/o enti di ingegneria per la compilazione di progetti di lavoro svolti o in atto di adempimento.

È necessario essere iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni ed essere a norma con i CFP. Il trattamento retributivo si aggira sui 27.599/32.000 euro.

Come fare application: la domanda di partecipazione ai procedimenti di selezione con allegato il proprio curriculum vitae può essere inoltrata solamente tramite il portale online istituzionale dell'Agenzia del Demanio nell'area > Lavora con noi > selezionando il profilo di interesse.

Bisogna tenere in considerazione il fatto che non è possibile partecipare simultaneamente a più avvisi.