Il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane rende noto che sono state aperte le iscrizioni alla scuola di alta formazione in ingegneria dei sistemi per la mobilità integrata, infrastrutture, segnalamento, ICT, big data e management dei programmi presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Per tale corso sono stati messi a disposizione 35 posti e decretate sino a 15 borse di studio del valore di 800,00 euro destinate ai primi studenti selezionati, di cui 5 posizioni rivolte alle prime figure di genere femminile selezionate.

Durata del corso e titoli di studio e requisiti richiesti

Il suddetto corso ha una durata di quattro settimane e viene svolto da lunedì 20 gennaio a venerdì 14 febbraio 2020 per un totale di 130 ore di lezione e 27 moduli ed è destinato ai profili che conseguiranno la laurea nell'a.a. 2019/2020, ossia entro il mese di ottobre 2020 e alle risorse laureate tra il mese di marzo 2019 incluso.

Per accedere alla scuola di alta formazione è essenziale aver conseguito la laurea magistrale nelle seguenti classi: fisica LM-17, ingegneria dell'automazione LM-25, ingegneria delle telecomunicazioni LM-27, ingegneria elettrica LM-28, ingegneria elettronica LM-29, ingegneria informatica LM-32, ingegneria meccanica LM-33, matematica LM-40, modellistica matematico-fisica per l'ingegneria LM-44, informatica LM-18, ingegneria aerospaziale e astronautica LM- 20, ingegneria biomedica LM-21, ingegneria civile ad indirizzo infrastrutture viarie e trasporti LM- 23, ingegneria della sicurezza LM-26, ingegneria energetica e nucleare LM-30, ingegneria gestionale LM-31, ingegneria navale LM-34, ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35.

In aggiunta a ciò, viene richiesta anche una fluente padronanza della lingua inglese di livello B2 che verrà in seguito accertata nel corso delle procedure selettive.

Prove d'esame, date e risultato finale

L'approvazione alla scuola è stabilita in relazione ad una graduatoria enunciata successivamente a due fasi specifiche di selezione, di cui la prima fase consiste in una preselezione basata su una valutazione dei titoli acquisiti, la seconda fase verte in accertamenti psico-attitudinali fondati in dinamiche di gruppo e in un colloquio (probabilmente anche in precedenti test di selezione con l'impiego di strumenti online), orientati a determinare il soggetto culturale, le abilità cognitive, la motivazione e le competenze relazionali, colloquio orale sulla preparazione tecnica e colloquio orale sulla comprensione linguistica come l'inglese.

Gli esami verranno svolti nei giorni 3, 4, 5 e 6 dicembre 2019 mediante le aule della scuola di ingegneria e architettura situata in viale Risorgimento n. 2, Bologna.

Il risultato verrà comunicato individualmente con sistema telematico PEC entro mercoledì 18 dicembre 2019.

Spesa di iscrizione e inoltro istanza

Gli studenti per concorrere sono tenuti a versare in una sola rata 800,00 euro come contributo spese.

Gli aspiranti possono proporre la propria candidatura connettendosi al link preposto. Nel caso il partecipante non riuscisse ad attuare l'iscrizione mediante web potrà contattare la segreteria didattica della scuola. Da precisare che tutta la documentazione deve essere inoltrata entro le ore 13:00 di lunedì 25 novembre 2019.

