Il Comune di Bologna ha indetto un nuovo bando pubblico volto all'assunzione di 25 unità di personale da inserire nel ruolo di assistente alle attività amministrative contabili (Cat. C, C1) con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 16 gennaio 2020. le Caratteristiche del contratto di formazione e lavoro (C.F.L) sono:

C.F.L mirato all’acquisizione di professionalità intermedia;

durata massima di 12 mesi;

obbligo di formazione, 120 ore;

orario settimanale di lavoro, 36 ore.

Il contratto di formazione e lavoro potrà trasformarsi alla scadenza, o prima di essa, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi il mancato compimento del periodo di formazione obbligatoria per motivi soggettivi del lavoratore ovvero per il mancato superamento del corso di formazione che attesterà la compiuta formazione con esito positivo.

Requisiti e domanda di ammissione

I candidati al ruolo di assistente amministrativo devono possedere la cittadinanza italiana, un'età compresa tra i 18 anni e i 32 anni, l'assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire e un diploma d'Istruzione secondaria di secondo grado (maturità).

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 gennaio 2020. Alla domanda in formato elettronico dovranno essere allegate le copie scansionate, pena l'esclusione, dei seguenti documenti: documento d'identità; il curriculum vitae (solo a fini conosciutivi); il file della domanda di partecipazione firmato digitalmente (reperibile nel sito web del Comune); la ricevuta della tassa di selezione di Euro 10,00, da effettuare mediante bonifico a favore del Comune di Bologna - Servizio Tesoreria.

Mansioni del profilo professionale di assistente amministrativo

L’assistente amministrativo svolge un'attività istruttoria nel campo amministrativo/contabile che richiede la predisposizione di atti e provvedimenti, anche mediante la raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa secondo fasi operative nell'ambito di processi definiti, curando, nel rispetto degli adempimenti previsti, l'iter di approvazione degli atti ed avvalendosi delle conoscenze professionali proprie per la raccolta e l'elaborazione dei dati; fornisce servizi e/o supporto verso altri uffici dell'ente e gestisce i rapporti con l'utenza; gestione della documentazione inerente l'attività svolta nel suo complesso avvalendosi di supporti informatici; cura i rapporti con i fornitori dei servizi e compiti di coordinamento di altri servizi.

Prove concorsuali

Il Comune di Bologna si riserva la possibilità di sottoporre i candidati a una prova preselettiva nel caso in cui arrivasse un numero di domande superiore alle 500 unità.

La prova consisterà nella risoluzione di appositi quiz a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

nozioni di ordinamento dell’ente locale e funzioni e compiti dell'ente locale;

organizzazioni del Comune di Bologna;

le regole del procedimento amministrativo e del codice di comportamento;

rapporto tra pubblica Amministrazione e di relazione con il cittadino/utente;

conoscenze ed utilizzo applicazioni informatiche più diffuse;

conoscenza della lingua inglese.

Il colloquio orale sarà aperto al pubblico e verterà sulle materie oggetto di preselezione. Nell’ambito del colloquio potranno anche essere affrontati uno o più casi pratici inerenti le materie d’esame al fine di verificare le competenze anche in tema di orientamento all’utenza, di iniziativa e flessibilità (l’idoneità al colloquio si otterrà con una votazione di almeno 21 punti su 30).

L'eventuale preselezione si terrà il giorno 20 febbraio 2020 alle ore 15 presso l’Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9-11, Bologna: la conferma dell’effettivo svolgimento della prova di preselezione, della data e dell’ora, sarà pubblicata il giorno 21 gennaio 2020 sul sito istituzionale dell’Ente.