È arrivato un rinvio per il concorso Aci, una delle selezioni pubbliche più attese di questo 2020. A confermarlo è stata la Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio. Chi è interessato a trovare posto dunque per l'Automobile Club d'Italia dovrà ancora attendere. O magari nel frattempo concentrarsi su altre prove. Sono davvero moltissime le opportunità lavorative a disposizione in questo anno alle quali ambire. Si è da poco tenuta la prima prova del concorso Mibac, a breve si terrà quella per coauditori parlamentari del Senato, quindi sono in calendario altri concorsi importanti come quello indetto Ministero del Lavoro-Inail-Inl che consentirà a 1504 persone di trovare un posto di lavoro.

Concorso Aci: 31 marzo data da appuntare

Sono 305 i posti messi a concorso dall'Aci, Automobile Club d'Italia. 242 sono per laureati (suddivisi poi in diversi profili professionali) e 63 invece per diplomati. I candidati, migliaia e migliaia di giovani e meno giovani, attendevano con ansia lo scorso 31 gennaio per conoscere la data e il luogo della prima prova, preselettiva, di questa selezione. Sulla Gazzetta Ufficiale però si legge di un rinvio riguardo la comunicazione del diario di questa prova.

L'avviso in merito sarà pubblicato sulla Gazzetta del prossimo 31 marzo 2020 e sul sito istituzionale dell'ente www.aci.it. Dunque per i candidati ci sarà ancora tempo per approfondire la conoscenza delle materie che riguarderanno questo primo step concorsuale. Tra le altre ci sono anche diritto amministrativo, diritto civile, inglese e informatica.

Tantissime le domande per questo concorso

Le domande per i posti a disposizione per questa selezione pubblica dell'Automobile Club d'Italia sono state davvero tante e lo conferma anche la stessa Gazzetta Ufficiale nell'avviso del rinvio della prova preselettiva.

Per i duecento posti in materia ne sono arrivate ben 42.596, per gli otto posti in materia 15.420. Sono state invece 8767 le domande pervenute per gli otto posti in materia di reporting e controllo di gestione. Per i quattro posti relativi al web comunication e social media sono 7.639 domande. Moltissime (14202) anche quelle per i quattro posti in materia di gestione di fondi europei. Infine 8150 i candidati per i cinque posti in materia di contabilità pubblica e 15980 per i dieci posti riguardanti l'analisi di organizzazione e processi amministrativi.

Sono infine 3196 i candidati per i tre posti con competenze in materia di politiche del turismo e di turismo nel settore automotive. Molte le domande pervenute per i 63 posti messi a concorso nell'area B, quella per diplomati: sono state 20961.