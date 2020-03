Casting aperti per la ricerca di ragazzi e ragazze che dovranno sostenere quest'anno l'esame di maturità per un programma televisivo su una rete nazionale.

Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di danzatori e danzatrici per la Fondazione EGRI per la danza.

Un programma televisivo

Per la realizzazione di un programma televisivo che andrà poi in onda su un canale nazionale, sono in corso le selezioni, esclusivamente sulla base della documentazione inoltrata e quindi solo online, di ambosessi che dovranno sostenere l'esame di maturità, nell'ambito di qualsiasi scuola secondaria superiore in tutt'Italia quest'anno.

A tale proposito, si richiede la disponibilità a raccontare di se stessi e della propria vita in ambito scolastico.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare, unitamente ai propri dati personali e di contatto, un breve video di durata non superiore a 3 minuti, nel quale i ragazzi e le ragazze parlano di se stessi e della propria famiglia, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ vervemediacompany.com. I giovani che la produzione riterrà interessanti ai fini della realizzazione delle puntate del programma verranno poi contattati.

Fondazione EGRI per la danza

La Fondazione EGRI per la danza organizza una nuova audizione, esclusivamente a seguito di convocazione, finalizzata alla selezione di danzatori e danzatrici di livello professionistico da inserire poi nell'organico della Compagnia EgriBiancoDanza. I provini sono stati fissati per domenica 5 aprile, con inizio previsto alle ore 11, 30, presso la sede della Compagnia, a Torino (Via Giambattista Vico, n.

11). Occorre precisare che i candidati per proporsi devono essere in possesso di una solida base classica, con obbligo di punte per le donne, nonchè di una considerevole base di carattere contemporaneo e, ancora, di forte personalità ma anche di notevole curiosità.

Le selezioni in questione consisteranno in una lezione di danza classica (sbarra, centro e esercizi sulle punte per le candidate donne), una lezione di danza contemporanea, prove sulla base del repertorio della Compagnia, improvvisazioni e un colloquio.

La relativa candidatura va inviata a cura dei soggetti interessati a proporsi entro e non oltre il prossimo 29 marzo, corredata del proprio curriculum artistico in PDF (al suo interno occorre inserire i propri dati personali e di contatto), di due fotografie, di cui una di tipologia 'ritratto' e una scattata in scena, di un link di rimando ad un video Youtube o Vimeo e di una lettera di motivazione in formato PDF. Il tutto va mandato al seguente indirizzo di posta elettronica: organizzazione@ egridanza.com, inserendo nell'oggetto 'Audizione EgriBiancoDanza'. È necessario poi attendere la ricezione di conferma.