Casting aperti per due spot, alla ricerca di figure attoriali e di comparse, con riprese da effettuarsi successivamente a Milano. Sono inoltre in corso le selezioni di artisti e compagnie per un'iniziativa correlata all'assegnazione di residenze digitali in Toscana.

Due spot

Sono in corso le selezioni relative alla realizzazione di due nuovi spot, le cui riprese verranno effettuate a Milano nel prossimo mese di luglio, almeno orientativamente tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

La richiesta per il primo spot, dedicato all'apertura di una piattaforma online per bambini, è indirizzata verso un attore di età compresa tra 35 e 40 anni e una attrice tra 30 e 35 anni, entrambi con esperienza in ambito recitativo e di bella presenza. Saranno chiamati a ricoprire il ruolo di genitori. L'attore deve avere capelli scuri e l'attrice capelli chiari. Si cercano poi due ragazze di 18 anni ma che ne dimostrino un pò di meno, come comparse.

Per il secondo spot, correlato all'apertura di una piattaforma online di insegnamento per ragazzi, si cercano due attori con una rilevante esperienza di carattere recitativo e di età compresa tra 40 e 50 anni e una attrice della stessa fascia di età e con un livello elevato di esperienza attoriale.

Entrambi saranno chiamati a interpretare il ruolo di insegnante. Si ricercano inoltre due ragazzi e due ragazze di età compresa tra 18 e 25 anni, dall'aspetto curato e senza piercing e tatuaggi in vista, come comparse (no battute).

Gli interessati a proporsi devono inviare la propria personale candidatura, allegando il proprio curriculum artistico-professionale ed alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: networkcastingproduzioni@ gmail.com, inserendo nell'oggetto lo spot per cui ci si candida (ovvero 'Primo spot' o 'Secondo spot').

Residenze digitali

Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria, in alternativa alle cosiddette residenze artistiche alcune realtà del mondo dello spettacolo propongono ora le residenze digitali, ovvero nell'ambito del web.

A tale proposito, il Centro di Residenza della Toscana (Armunia-Capo Trave/Kilowatt), in sinergia con la Regione Toscana, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e i comuni di Rosignano Marittimo (LI) e di Sansepolcro (AR), seleziona due progetti di residenza digitale.

I progetti da proporre devono essere correlati a linguaggi della scena contemporanea (performance, drammaturgia, movimento) e creati direttamente per il 'contesto' digitale o, quantomeno, trovare in esso l'ambiente ideale per la propria realizzazione artistica.

Gli interessati devono inviare, entro le ore 12 di lunedì 11 maggio, una presentazione della compagnia o del singolo artista di non più di 1000 battute, unitamente alla descrizione del progetto in questione (entro le 2000 battute) e ad un allegato non testuale (video, audio, Power Point), a michele.rossi@ kilowattfestival.it, inserendo in oggetto 'Proposta di Residenza Digitale'.