Ancora un rinvio per il Concorso Aci. A ufficializzarlo è stata la Gazzetta Ufficiale di martedì 28 aprile, nella sezione "concorsi ed esami". I tanti candidati che aspirano a trovare un posto di lavoro all'Automobile Club d'Italia dunque dovranno ancora attendere. L'avviso infatti che riguarderà la sede e la data dello svolgimento della prova preselettiva o della prova scritta sarà resa nota (salvo ulteriori rinvii) sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 giugno o sul sito dell'Aci. Sono 305 i posti totali.

Questo concorso è stato bandito lo scorso mese di novembre 2019, e prevede l'assunzione di 242 laureati, con diversi profili professionali (oltre a duecento amministrativi infatti ci sarà posto anche per candidati con diverse competenze, dal reporting e controllo di gestione alla web comunication e social media, dalla gestione di fondi europei e contabilità pubblica alle politiche del turismo e di turismo nel settore automotive), e di 63 diplomati. Tuttavia la prima prova di questa selezione pubblica non si è ancora tenuta.

Ad primo rinvio nel mese di gennaio era seguito un secondo rinvio, arrivato a marzo, a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Ora si dovrà attendere invece la fine del mese di giugno, come detto, per conoscere quando si terrà questo primo step concorsuale. Per i candidati dunque si prospettano altri mesi di studio, ci saranno altre settimane a disposizione per prepararsi a dovere.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Le prove del concorso Aci

Per quanto riguarda la selezione relativa ai 242 laureati, questa procedura concorsuale prevede diverse prove da affrontare. Prima di tutto una prova preselettiva incentrata sulle materie previste dal bando e per le quali è anche prevista la pubblicazione della banca dati. Vale a dire tutti i quesiti che poi potrebbero essere sorteggiati nella prova. Una prova che richiederà dunque non solo una ottima preparazione ma anche una buona capacità mnemonica.

Va sottolineato come il numero di quesiti e il relativo tempo per svolgerli siano diversi in base al profilo per il quale si concorre.

Chi riuscirà a superare il primo step del concorso poi dovrà affrontare due prove scritte, una a contenuto teorico e una pratica, e soltanto chi riuscirà ad andare avanti poi potrà svolgere la prova orale finale. Per quanto riguarda invece la selezione relativa ai 63 diplomati, non ci sarà alcuna preselettiva. E' prevista solamente una prova scritta che prevede dei quesiti a risposta multipla, quindi la decisiva prova orale. Per adesso comunque tutto rinviato, bisognerà appuntare sul calendario la data del prossimo 30 giugno per avere delle novità riguardo questa selezione.