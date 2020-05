Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un nuovo programma televisivo di cucina. A tal proposito, non è necessario avere una certa esperienza ai fornelli. Inoltre sono tuttora aperti i casting di modelli e modelle per Imago Model Academy Milano.

Un nuovo programma televisivo sulla cucina

In vista di un nuovo programma televisivo di cucina sono aperti i casting che verranno effettuati online. Si cercano uomini e donne di età compresa tra 18 e 60 anni che siano residenti nei pressi di Milano (città e provincia) e che abbiano una scarsa esperienza, se non addirittura nulla, ai fornelli, ma che siano al contempo simpatici e in possesso di una buona parlantina.

Gli interessati devono inviare un videoselfie girato con uno smartphone di durata non superiore ai 30 secondi nel quale devono specificare i propri dati personali e di contatto, unitamente alla propria età, alla città in cui abitano e alla propria attività lavorativa, indicando anche eventuali hobby e il rapporto che hanno con i fornelli e la cucina in generale.

Il video dev'essere inviato tramite WhatsApp al seguente numero telefonico: 328/8772087. Si prega di non utilizzare il suddetto numero per fare telefonate. Successivamente, a seguito di un'accurata valutazione, verranno contattati gli autori delle clip più interessanti per effettuare un casting online tramite Skype o WhatsApp. In seguito, verranno scelti i concorrenti del programma che verranno regolarmente retribuiti.

I vincitori di ogni puntata avranno anche un premio dagli sponsor.

Imago Model Academy Milano: casting fino al 30 maggio

Sono tuttora aperte le selezioni per un noto brand di Moda da parte di Imago Model Academy Milano. La richiesta è rivolta a 50 modelle e modelli - sia professionisti che new faces - per uno shooting (che si terrà alla fine del mese di giugno, in data ancora da definirsi) relativo alla predisposizione di un catalogo uomo-donna.

Per candidarsi, entro e non oltre il 30 maggio, bisogna prenotarsi al seguente numero telefonico: 02/67493599 o inviare una mail al seguente indirizzo: "info@imagomodel.com". È necessario inserire i propri riferimenti di contatto, i dati, alcune fotografie e/o il proprio composit (privo comunque di loghi di agenzie).

Tutti coloro che desiderano ricevere ulteriori informazioni e dettagli possono scrivere al suddetto indirizzo di posta elettronica.