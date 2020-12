Nuove Offerte di lavoro in Casa. La catena internazionale di negozi, specializzata nella vendita di prodotti ed oggetti per la casa - fondata nel 1975 in Belgio, ad Ottignies - continua il suo ampliamento territoriale e di organico. Il Gruppo, attivo in Italia dal 2008 con sede centrale a Bologna, attualmente conta oltre 500 punti vendita distribuiti in otto Paesi europei (Belgio, Lussemburgo, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Marocco, Aruba e Italia).

Frequentemente, Casa cerca personale per assunzioni e stage nei punti vendita operativi sul territorio, anche in vista di nuove aperture. Al momento, la ricerca dell'azienda è orientata alla selezione di personale che svolgerà le mansioni di: commessi/e, tirocinanti in negozio, assistenti store manager e store manager.

Gli interessati alle posizioni aperte da Casa potranno inviare la candidatura esclusivamente online. Nella sezione "Lavora con noi" del sito ufficiale del Gruppo è possibile compilare il form online per prendere parte alle selezioni.

La figura di addetto alle vendite in Casa

Casa è alla ricerca di addetti alle vendite che abbiano una forte passione per l'arredamento, per la decorazione e che siano curiosi di scoprire i prodotti ed il mondo Casa. Il candidato ideale dovrà assistere la clientela in modo da renderne positiva l'esperienza di acquisto oltre che supportare e condividere la visione commerciale ed il concetto del Gruppo. Affidabilità, flessibilità, capacità relazionali e analitiche sono le doti richieste agli aspiranti commessi per avere accesso alla mansione.

Le risorse, in aggiunta, dovranno aver maturato una precedente esperienza nel retail mentre nessuno titolo di studio è richiesto dal Gruppo per candidarsi alla posizione. Sul fronte lavorativo, invece, gli addetti alle vendite dovranno essere disponibili a svolgere l'attività lavorativa secondo turni.

A livello operativo, dovranno assicurare la promozione del punto vendita e la presentazione degli articoli secondo le direttive impartite da Casa.

Altresì, si occuperanno del rifornimento della merce e degli ordini dei prodotti oltre che garantire la pulizia dei locali comuni e del magazzino.

Al momento, l'azienda è alla ricerca di addetti alle vendite per le sedi di: Grottammare (AP), Crotone, Porto San Giorgio (FM), Bolzano (BZ), Castel Guelfo (BO), Biella (BI), Sondrio, Arese (MI), Pedrengo (BG), Affi (VR), San Cataldo (CL), Livorno, Foligno (PG), Fiumicino (RM), Milano, Figline Valdarno (FI), Gualtieri (RE), Saint Christophe, Curno (BG), Città di Castello (PG).

I tirocini nei negozi Casa

Casa offre la possibilità, a chi vuole entrare a far parte del team vendita, di svolgere tirocini presso i negozi del Gruppo dislocati in più parti d'Italia. I tirocinanti devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per accedere alla posizione di addetto alle vendite, in primis la passione per l'arredamento e la decorazione. Inoltre, accoglieranno cordialmente i clienti negli store, facendoli sentire a casa e dandogli consigli sul vasto assortimento dei prodotti aziendali. Impareranno a rispettare i valori del Gruppo e a disporre i prodotti in maniera commerciale seguendo le direttive Casa.

Il tirocinio potrà essere svolto presso le sedi di: Fiumicino (RM), Villesse (GO), Castel Maggiore (BO), Banchette (TO), Buccinasco (MI), Villorba (TV), San Cataldo (CL), Avezzano (AQ), Bolzano (BZ), Moncalieri (TO), Avellino, Casoria (NA), Sondrio, San Giovanni Teatino (CH), Gualtieri (RE), Mondovì (CU), Albenga (SV), Soliera (MO), Vercelli (VC), Biella, Piacenza, Savignano (FC), Brescia, Castel Guelfo (BO), Ferrara, Bassano del Grappa (VI), Cusago (MI).

Gli store manager e gli assistenti

Il piano di reclutamento avviato da Casa interessa anche le figure di store manager e assistenti store manager. Entrambi saranno chiamati ad assumersi le stesse responsabilità previste per l'addetto alle vendite sopra menzionato. In aggiunta, si occuperanno di motivare e aiutare il team di negozio svolgendo un'attività di pianificazione del personale, avendo cura di gestire l'assegnazione dei compiti fra i membri della squadra.

Tutte e due le figure dovranno dimostrare di avere passione per l'arredamento, la decorazione, flessibilità sui turni di lavoro. Ai candidati ideali è richiesto anche il soddisfacimento dei requisiti personali necessari per svolgere la mansione di commesso/a.

Il Gruppo cerca store manager da inserire nelle punti vendita Casa di: Porto San Giorgio (FM), Livorno (LI), Milano, Brescia.

Diversamente, la ricerca di assistenti store manager riguarda le sedi di: Bolzano, Porto San Giorgio (FM), San Cataldo (CL), Muggia (TS), Grottammare (AP), Milano, Biella (BI), Giussano (MI), Bologna, Soliera (MO), Ascoli, Arma di Taggia (IM), Gualtieri (RE), Settimo Torinese (TO), Terni, Brescia, Ravenna, Castelletto Ticino (NO).

Come candidarsi alle posizioni aperte da Casa

Candidarsi alle posizioni aperte dal Gruppo è semplice. È sufficiente collegarsi sulla pagina ufficiale di Casa accedendo da qualsiasi motore di ricerca. A questo punto, nella sezione "Lavora con noi" è possibile consultare le offerte di lavoro disponibili sia in Italia che all'estero. Una volta selezionato il Paese e la posizione da noi preferita, sarà necessario inserire i dati personali nel form online e caricare il curriculum vitae, preferibilmente in formato pdf.

Non è obbligatorio ma consigliabile l'inserimento di una lettera di presentazione. I suddetti passaggi possono essere compiuti soltanto previa registrazione al sito internet aziendale.