Dalla foresta delle Ardenne, Spa, il via alle qualifiche del GP del Belgio.

Q1: parte bene Norris, Verstappen subito dietro

Si conclude così la prima sessione di qualifiche con le solite Aston Martin a chiudere la fila, subito davanti le due Cadillac, Ocon con la Haas e poi la Williams di Albon. La storia è diversa davanti, invece, dove Lando Norris chiude primo davanti ad un affamato Max Verstappen e uno strepitoso Hadjar. Davanti a tutti ancora un motorizzato Mercedes ma il quattro volte campione del mondo aspetta, subito alle spalle dell'inglese e seguito dal compagno di scuderia.

Antonelli, invece, fatica a causa di un problema di bilanciamento della monoposto ma riesce a chiudere comunque un buon giro aspettando poi il Q2. Bene Russell ma non benissimo che si ritrova solo sesto dietro ad un ottimo Lewis Hamilton ma comunque davanti a Leclerc; P7 per il monegasco.

Q2: torna in vita Antonelli, super Leclerc

Altra storia il Q2 che vede davanti a tutti l'italiano della Mercedes, rinsavito dopo aver risolto i problemi di bilanciamento sulla sua monoposto. Ottima prestazione anche per il numero 16 della Ferrari, secondo a poco più di due decimi dalla Mercedes di Antonelli seguito da un costante Lando Norris e da un buon Lewis Hamilton. Nelle più alte fino ad ora George Russell che non riesce ad andare oltre l'ottava posizione, lontano ben mezzo secondo dal compagno di scuderia.

Verstappen quinto aspettando il Q3, molto bene Lindblad, sesto, che porta la sua Racing Bulls in Q3. Bene anche Bortoleto con Audi che chiude in top 10 aspettando poi l'ultima sessione di qualifiche. Dietro il pilota brasiliano, eliminati in questo Q2, troviamo in ordine Lawson (Racing Bulls), Gasly (Alpine), Colapinto (Alpine), Hulkenberg (Audi), Sainz (Williams) e Bearman (Haas).

Q3: magia Antonelli, super Max c'è

Si scaldano i motori per l'ultima sessione di qualifiche in Belgio. Primo colpo per tutti, Lando stupisce ed è pole position virtuale (con le dieci posizioni di penalità finirebbe undicesimo) seguito da Antonelli a soli 39 millesimi e Leclerc a poco meno di un decimo. Verstappen ci prova con la scia, aspettando l'ultima cartuccia a disposizione, ma è quarto davanti al sette volte campione del mondo.

Male la prima per Russell e Piastri solo sesto e settimo. Bandiera rossa, per ripulire la ghiaia in pista, e si rientra in pista, dopo un po' di attesa, sognando la pole position. Entrano subito le RedBull con Verstappen che sfrutterà nuovamente la scia del compagno di scuderia Hadjar (penalizzato partirà dal fondo) sperando di ottimizzare il più possibile e conquistare la pole. Chiude la fila Norris, dietro al suo compagno papaya Oscar Piastri. E' incredibile quello che è successo all'ultimo giro con un gioco di scia sfruttato da tutti ma la pole la prende il solito Kimi Antonelli. La bandiera gialla nell'ultimo settore peggiora i tempi Ferrari, che chiudono quinto e sesto, e non solo ma sicuramente ci sarà da discutere.

Ottimo il gioco di squadra RedBull con Verstappen secondo e terza la McLaren di Lando Norris (partirà tredicesimo). Chiude sempre dietro al compagno di scuderia George Russell, quarto davanti alle due rosse. A seguire chiudono la top ten Piastri, Lindblad, Bortoleto e Hadjar.